محمد حارب: نبض يتجدد في وجدان شعبنا

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بذكرى «يوم الشهيد» في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة دبي هاربور، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومديري الإدارات المختلفة، مراسم الوقوف دقيقة والدعاء الصامت لشهداء الكرامة، ورفع علم الدولة وعزف السلام الوطني.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: «يوم الشهيد» إرث وطني يعبر فيه الجميع في الإمارات أفراداً ومؤسسات عن تقديرهم لتضحيات الشهداء، التي لن تنسى، ويستذكر الجميع في هذا اليوم ملاحم الشهداء التي سطرت بالدماء الزكية، ونماذج الفداء في الذود عن الوطن بكل شجاعة وقوة وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته ولأجل إعلاء رايته خفاقة عالية، لذلك سيظلون نبضاً يتجدد سنوياً على صفحات وذاكرة الوطن ووجدان شعب الإمارات في مثل هذا التاريخ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز