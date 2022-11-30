وليد العرياني بطل «تقييمية الرماية»

المصدر: العين - البيان

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توج الرامي وليد العرياني بطلاً للبطولة الخامسة والتقييم الرابع للاعبي منتخبنا الوطني لرماية الأطباق ليصبح المصنف رقم واحد بالدولة في أول تصنيف لرماة الأطباق من الحفرة «التراب».

وكان العرياني تصدر البطولة التي أقيمت بنادي العين للفروسية والرماية والغولف برصيد 116 طبقاً وتلاه في المركز الثاني الرامي أحمد يحيى الحمادي برصيد 114 طبقاً ونال الميدالية الفضية وحل مشعل البناي في المركز الثالث برصيد 111 طبقاً ونال الميدالية البرونزية بعد فك الاشتباك مع سيف الشامسي بالطلقات الذهبية لتساويهما في الرصيد وتبعهما في المركز الخامس ظاهر العرياني برصيد 110 أطباق ثم يحيي المهيري سادساً برصيد 107 أطباق ثم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم سابعاً برصيد 98 طبقاً ثم خالد حرقوص 98 طبقاً أيضاً ثم سعيد البلوشي 90 طبقاً ثم مبارك المنصوري ثم أحمد علي الديري وعبدالله الديري.

97

وعلى صعيد أصحاب الهمم فاز بالمركز الأول محمد الهاشمي برصيد 97 طبقاً ونال ذهبية البطولة وتبعه في المركز الثاني محمد الحبسي برصيد 95 طبقاً ونال الميدالية الفضية ثم سيف الحميري ثالثاً برصيد 86 طبقاً ونال الميدالية البرونزية ثم سعيد المزروعي رابعاً برصيد 82 طبقاً.

وفي فئة السيدات فازت عائشة الياسي بالمركز الأول برصيد 93 طبقاً ونالت الميدالية الذهبية وحلت فاطمة مبارك في المركز الثاني برصيد 90 طبقاً ونالت الميدالية الفضية ونالت عائشة بنت حاتم الميدالية البرونزية برصيد 56 طبقاً.

و سوف تعلن التشكيلة النهائية لمنتخب الإمارات لرماية الأطباق «التراب» لتمثيل الدولة لموسم 2023 خلال اليومين المقبلين.

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