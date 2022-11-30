12 فريقاً عالمياً في «مونديال السلة الثلاثية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، التي تقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك خلال الفترة 11-10 ديسمبر المقبل في جزيرة ياس، على الواجهة البحرية الأحدث في إمارة أبوظبي «ياس باي».

ويشارك 12 فريقاً عالمياً زاخراً بالمواهب الفذة، نخبة من اللاعبين العالميين، بدءاً من الفائزين بالميداليات الأولمبية، وانتهاءً بأعظم الأسماء اللامعة في كرة السلة الثلاثية، ما يضفي مزيداً من الأجواء الممتعة والحماسية للجماهير المتشوقة لمشاهدة لاعبيهم المفضلين. ويمثل فريقا أوب وليمان (صربيا)، وبرينستون وأوماها (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأمستردام وأترخت (هولندا)، وأنتويرب (بلجيكا)، وريغا (لاتفيا)، وفيينا (النمسا)، وساكياي (ليتوانيا)، وأولانباتار (منغوليا)، ولوزان (سويسرا).

ورحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالفرق المشاركة في نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، مؤكداً على أن استضافة النهائيات تعد إنجازاً جديداً للعاصمة أبوظبي، في استقطابها لأضخم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي، حرص من خلال هذه الاستضافة العالمية، على تنظيم بطولة مجتمعية مفتوحة لجميع فئات المجتمع، شهدت مشاركة كبيرة، بهدف جعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية، وارتقاءً بجودة الحياة في أبوظبي.

وأختتم العواني قائلاً: «ستستضيف جزيرة ياس، وتحديداً الواجهة البحرية «ياس باي»، منافسات البطولة المرتقبة، حيث الموقع المميز على الطرف الجنوبي لجزيرة ياس، والإطلالة الخلابة على المياه الصافية للخليج العربي، وهو ما يجعلها المركز الترفيهي المثالي ليلاً ونهاراً في جزيرة ياس. ومكاناً لأكثر من 20 مطعماً ومقهى في الهواء الطلق.

وتبلغ قيمة الجوائز في نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي، 375.000 دولار، وستسعى الفرق العالمية لتحقيق المجد والفوز باللقب، الذي يتوج جهدها في هذه اللعبة.

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