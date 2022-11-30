«رعد الشمال» يحوز لقب «أبوظبي لصيد الكنعد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرم نادي أبوظبي للرياضات البحرية مساء أول من أمس الأبطال والفائزين في منافسات الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والتي اختتمت بمشاركة قوية وكبيرة وصلت إلى 400 قارب في هذه النسخة من جولات البطولة، وتفوق في ثانية جولات البطولة بإحراز المركز الأول مبارك محمد راشد المنصوري من فريق رعد الشمال بتحقيق وزن قدره 30.06 كيلو، في حين حل في المركز الثاني أحمد سلطان المنصوري من فريق الظفرة بتحقيق وزن قدره 25.58 كيلو وجاء في المركز الثالث سعود محمد الغيلاني من فريق الطيار بتحقيق وزن قدره 24.23 كيلو.

تكريم

وكرم الفائزين في احتفالية جميلة نظمها النادي سالم الرميثي المدير العام للنادي وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة وخليفة الرميثي عضو اللجنة التحكيمية للمنافسة وخليفة السويدي المشرف العام على المنافسة، كما تم تكريم فرق أصحاب الهمم المشاركة في البطولة المرة الأولى عن طريق مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كما قام بتكريم فرق أصحاب الهمم نافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد.

هدف

ووجه سالم الرميثي المدير العام للنادي التهنئة إلى القيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للرياضات البحرية وعلى هذا اللون من الرياضة بالتحديد والذي يدعم الحفاظ على الموروث الشعبي وقال: دعم هذه البطولة وتطويرها بشكل دائم مهم جداً من أجل نقل الرسالة عبر الأجيال والحفاظ على أحد أهم ألوان الموروث الشعبي، وشدد الرميثي أن هذه الجولة قد سجلت مشاركة قوية وكبيرة من المتسابقين والبحارة وقال: وصل عدد المشاركين إلى 400 قارب وهو رقم تجاوز الجولة الماضية بنسبة كبيرة، ونسعى من الجولة المقبلة إلى أن يزيد هذا الرقم ونصل لمستويات أفضل.

وبارك سالم الرميثي لأصحاب المراكز الأولى في المنافسة .

أرقام

حظيت الجولة بمشاركة كبيرة وصلت إلى 400 قارب انتشرت في مختلف أنحاء الإمارات سعياً للبحث عن الوزن الأكبر والأعلى في هذه الجولة، وتعد هذه البطولة من المنافسات القليلة التي يكون فيها الاعتماد في تطبيق القوانين واللوائح على المشاركين أنفسهم عن طريق الصيد.

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