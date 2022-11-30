بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي 3 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن انطلاق منافسات بطولة العالم للسبارتن 2022 للعام الثاني على التوالي في أبوظبي يوم السبت المقبل 3 ديسمبر في صحراء الوثبة. ويستقطب الحدث أفضل الرياضيين العالميين في سباق الحواجز ليكونوا على موعد مع العديد من التحديات الجديدة والمميزة.

وتوفر البطولة للمقيمين والزوار فرصة المشاركة في العديد من السباقات ضمن الطبيعة الصحراوية التي تغطيها الكثبان الرملية الشاسعة، وتمنحهم فرصة اختبار مجموعة من التجارب المميزة خلال عطلة اليوم الوطني الـ15 لدولة الإمارات.

ويتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال (فردي) وبطولة العالم للسيدات (فردي) يوم السبت مع مجموع جوائز يتجاوز 125 ألف دولار أمريكي، بينما تنطلق بطولة العالم للفرق سوبر يوم الأحد.

وتنطلق بالتوازي فعاليات بطولة بيست العالمية للفئات العمرية وبطولة أوبن بيست المفتوحة يوم السبت، بينما يقام سباق أوبن سوبر للفرق، وبطولات أوبن سوبر وأوبن سبرينت وكيدز أوبن، يوم الأحد، لتتيح للمشاركين من مختلف فئات المجتمع فرصة اختبار قدراتهم على مسار بطولة العالم أو خوض التجربة جنباً إلى جنب مع أفراد العائلة والأصدقاء.

أجواء تنافسية

وأطلقت مبادلة للرعاية الصحية، الشريك الرسمي لبطولة العالم للسبارتن، سباق مبادلة هيلث مايل لتوفير أجواء تنافسية لا مثيل لها للمتسابقين، ويحظى الفائزون، الذين يسجلون أسرع الأوقات خلال السباق، بفرصة الحصول على تذكرتين للمشاركة في أي سباق للسبارتن في عام 2023 في أي مكان في العالم، وتهدف الفعالية إلى توفير أجواء مليئة بالمتعة والتسلية والمعرفة، كما يمكن للمشاركين التوجه إلى منطقة التعافي في قرية الفعاليات للاستفادة من الخبرات الواسعة لأشهر المتخصصين العالميين في الطب الرياضي وجراحة العظام.

ووقعت ماي دبي، بصفتها الشريك المسؤول عن تزويد المياه ضمن مسار السباق، اتفاقية شراكة مع بطولة العالم للسبارتن بهدف توفير المياه لكافة المتسابقين من خلال محطات مياه مخصصة. وأكد ألكسندر فان تي رييت، الرئيس التنفيذي لماي دبي، أن مشاركة الشركة تنبع من التزامها بتعزيز أسلوب الحياة الصحي في المجتمعات.

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