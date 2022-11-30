25 ذهبية للإمارات في «عالمية الكراسي المتحركة»

المصدر: لشبونة - البيان

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حلّ منتخبنا الوطني ثالثاً في بطولة العالم للكراسي المتحركة التي استضافتها البرتغال واختتمت أول من أمس، وتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية البطولة، وحل منتخب الجزائر في المركز الثاني.

وفي منافسات اليوم الأخير حصد المنتخب الوطني 14 ميدالية منها 5 ذهبيات ليرتفع رصيد الإمارات في البطولة إلى 68 ميدالية منها 25 ذهبية في ألعاب القوى ورفعات القوة والسباحة.

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر ونائب اللجنة البارالمبية الإماراتية، عن فخره الشديد بما حققه أبطال المنتخب الوطني، ما يدل على تطور الرياضة البارالمبية الإماراتية وأنها تسير على الطريق الصحيح. كما توجه بالتهنئة لجميع أعضاء الوفد الإماراتي في البرتغال من لاعبين أثبتوا جدارتهم بإحراز المراكز المتقدمة بين أفضل المستويات العالمية وكذلك لجهاز فني وإداري كان وراء الإنجاز بالتفاني والعمل الدؤوب، وأضاف: إن ما حققه الأبطال يحتّم علينا جميعاً استمرار الدعم تنفيذاً لتوجيهات قيادات البلاد الرشيدة وتقديراً لما يحققونه من إنجاز.

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