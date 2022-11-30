«شواهين» و«شاهين» يحصدان قمة الثنايا بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد ميدان المرموم للهجن، صباح أمس، تحديات الثنايا لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن سباقات المرموم، وتنافست الهجن من خلال ستة عشر شوطاً، وظفرت «شواهين» المملوكة لمحمد أحمد بالشاوي الغفلي بالناموس في التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات، وهيمن شعار علي محمد حماد الشامسي على الصدارة في ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات بواسطة «عالية» التي سجلت زمناً بلغ 12:29:0 دقيقة، وتمكن «شاهين» ملك سعيد سلطان محمد العرياني من حصد قمة الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات.

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