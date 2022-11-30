23 فعالية رياضية تحتفي بـ «عيد الاتحاد» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 23 فعالية رياضية دولية ومجتمعية متنوعة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 للإمارات.

وينطلق رالي دبي الصحراوي الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الأول من ديسمبر، في دبي فستيفال سيتي ويستمر حتى 3 منه، ويمثل الجولة الختامية لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا)، وبطولة العالم للدراجات النارية (فيم)، ويشارك فيه نخبة من أقوى السائقين والدراجين في العالم.

رجبي

وتنطلق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي إحدى جولات سلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي في الأول من ديسمبر وحتى 3 منه وتشهد حضور أكثر من 100 ألف مشجع في المدرجات على مدار أيام البطولة.

وتبدأ منافسات النسخة العاشرة من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» 2 ديسمبر .

سباقات بحرية

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم 4 ديسمبر سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري، وينطلق سباق الشندغة لقوارب التنين يوم 3 ديسمبر ، كما ينظم نادي دبي لزوارق الشاطئ والإبحار بطولة نادي دبي للشراع الحديث - رجاتا من 1 إلى 3 ديسمبر، بالإضافة سباق كاليبوت للقوارب الشراعية الحديثة. وينظم نادي دبي للبولو والفروسية كأس عيد الاتحاد للبولو يوم 3 ديسمبر، وينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية كأس عيد الاتحاد للبولو ، كما ينظم بطولة الحبتور للقفز بالخيول يوم 2 ديسمبر.

غولف

وتقام بطولة مونتجمري للغولف يوم 3 ديسمبر وتنظم أكاديمية أليسا الرياضية بطولة الكرة الطائرة في مدرسة الاتحاد من 1 إلى 3 ديسمبر، وتنظم شركة هوباتيك للخدمات الرياضية سباق الدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية من 1 إلى 3 ديسمبر، وينظم فريق الرياضات الإماراتية فعالية عيد الاتحاد للجري والمشي على شاطئ الممزر يوم 2 ديسمبر، ويقام سباق سكيتشرز للجري يوم 2 ديسمبر في مضمار ميدان ، وسباق كيو 4 للجري في مضمار ميدان يوم 3 ديسمبر وينظمه نادي سفيتا للتدريب، وتقام بطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة في مدرسة ستار الدولية يومي 3 و4 ديسمبر بتنظيم أكاديمية إنترديف الرياضية.

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