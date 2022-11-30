أصحاب الهمم.. رحلة الأمل مع الغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمتع ثمانية من الرياضيين الشباب من مؤسسة «أبطال الأمل»، بفرصة ممارسة رياضة الغولف على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف، جنباً إلى جنب مع محترفي الغولف في جلسات تعليم للعبة، وقدم الجلسة النهائية كريس بيغنز، المحترف ضمن سلسلة جولات الغولف لأصحاب الهمم، ومدرب بطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين في أمريكا، وأقيمت الجلسات في إطار التزام جولة «دي بي وورلد»، بجعل رياضة الغولف أكثر شمولاً، وإتاحتها للجميع، وبالتزامن مع جولة «دي بي وورلد – دبي».

وشارك الرياضيون من «أبطال الأمل»، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و20 سنة، في دروس الغولف الفردية، فيما شارك 8 لاعبين في بطولة سلسلة جولات الغولف لأصحاب الهمم، واستعرض بيغنز، الذي ولد مصاباً بالشلل الدماغي، ويحتل المرتبة الثالثة عالمياً في التصنيف العالمي للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، مع حمزة، أحد الرياضيين الشباب من «أبطال الأمل»، مهاراته في اللعبة. وتعد مؤسسة «أبطال الأمل»، أكاديمية رياضية غير ربحية لأصحاب الهمم في الإمارات.

وقال هولي ميرفي مؤسس «أبطال الأمل»: تعد هذه المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة للرياضيين التابعين لنا للتعرف إلى لعبة الغولف وتجربتها بشكل مباشر، وكانت فرصةً رائعةً لتعليمهم من قبل محترفين مثل كريس بيغنز، لدينا أكثر من 150 رياضياً من ذوي الهمم يحضرون برامجنا، ومن الرائع لنا أن نكون قادرين على تقديم لعبة الغولف لهم كجزء من برامجنا التدريبية.

وقال توم فيليبس رئيس جولة دي بي وورلد في منطقة الشرق الأوسط: يسلط التعاون مع أكاديمية أبطال الأمل، الضوء على أهمية المؤسسات الشعبية في تطوير اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز