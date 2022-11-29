«الشراعية 22 قدماً» تبحر السبت ابتهاجاً بـ «عيد الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ جميرا يوم السبت المقبل تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي (2022-2023)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع عيد الاتحاد، لترفع القوارب الشراعية اشرعتها مجددة صور الماضي الجميل الذي ارتبط بحياة الآباء والأجداد.

ويأتي السباق الكبير ضمن سلسلة فعاليات ينظمها النادي احتفالاً بالمناسبة الوطنية الكبيرة، إذ تزين مقر النادي بحلة زاهية في مقره الكائن في واجهة دبي هاربور.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استمرار التسجيل للمشاركة في التظاهرة حتى يوم الجمعة المقبل، ليتم إعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق السبت.

وحرصت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنسيق الكامل مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل الترتيب المبكر لإنجاح التظاهرة، والتي ستقام في شواطئ جميرا وتبدأ إجراءات المشاركة مبكراً من خلال التدقيق على القوائم واعتماد تصنيف القوارب حسب الفئات.

ومن المنتظر أن يشهد سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً مشاركة كبيرة من قبل النواخذة والملاك والبحارة باعتبار أن الجولة محطة ختامية في منافسات بطولة دبي، والتي تشمل فئتين، الأولى للشباب تحت 21 عاماً، والثانية للناشئين تحت 16 سنة.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم بنجاح الجولتين الأولى والثانية يومي 18 سبتمبر الماضي و26 الجاري، وحققتا نجاحاً كبيراً تمثل في المشاركة الكبيرة، حيث تألق في الأولى القاربان الذيب 40 «الناشئين»، وسلطان الخير 32 «الشباب»، وفي الثانية القاربان زلزال 125 «الشباب»، والفهد 79 «ناشئين».

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