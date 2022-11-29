اكتمال الاستعدادات لانطلاقة رالي دبي الصحراوي

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يقام رالي دبي الصحراوي بين 1 و3 ديسمبر المقبل، وينطلق لأول مرة من وسط المدينة، وتحديداً من موقع دبي فيستيفال سيتي ويشرف على تنظيم الحدث منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع شركة «تويوتا الفطيم للسيارات»، شريك السيارات الرسمي لرالي دبي الصحراوي.

وقال بول ويليس، رئيس شركة الفطيم للسيارات: يسرنا الاستمرار بعلاقتنا مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لدعم رالي دبي الصحراوي، وهو الحدث الذي يبرز روعة وتنوع التضاريس الطبيعية الخلابة في الإمارات.

وأضاف بصفتنا شركاء سيارات رسمي، سنقدم خبرتنا في توفير حدث مليء بالإثارة والتشويق للجماهير، وستدعم أكاديمية تويوتا الفطيم لرياضة السيارات خطط منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية باعتبارها تلعب دوراً مهماً في تنمية المواهب.

وتلعب «تويوتا الفطيم» دوراً حيوياً مع العديد من الشركات والهيئات الراعية لرالي دبي الصحراوي، ومن بينها حكومة دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وأكوافينا، ودبي ميديا، وكاسيو، وكارشر، وهوليداي إن.

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