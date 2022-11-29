«عالمية أبوظبي للتراياثلون» 3 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتراياثلون، عن تنظيم «بطولة أبوظبي العالمية للتراياثلون 2023» التي تعد البطولة الافتتاحية لموسم بطولات التراياثلون الدولية يومي 3 – 4 مارس 2023 من العام المقبل.

وتستمر سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للتراياثلون العالمية لعام 2023، من مارس وحتى سبتمبر، حيث تقام المنافسات في أشهر المدن العالمية: يوكوهاما «اليابان»، هامبورغ «ألمانيا»، سندرلاند «المملكة المتحدة»؛ وتقام المحطة الختامية لنهائيات البطولة في بونتيفيدرا «إسبانيا».

وتعد استضافة أبوظبي للبطولة الافتتاحية لسلسلة بطولات الاتحاد الدولي للتراياثلون 2023 إضافة إلى السجل الحافل الذي تتمتع به العاصمة الإماراتية باستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية المرموقة.

وقال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «تعد بطولة أبوظبي العالمية للتراياثلون حدثاً مهماً في التقويم الرياضي في أبوظبي، وتتزايد أهميته بمرور الأعوام، نحن فخورون بالنجاح الذي حققته استضافة النهائيات لهذا العام، ونتطلع بالترحيب مجدداً بالرياضيين في مارس المقبل، علماً بأن هذه الرياضة شهدت انتشاراً واسعاً وكبيراً بين مختلف فئات المجتمع، ما يجعلنا نؤكد مجدداً على وجود سباقات مجتمعية لمختلف الفئات العمرية تقام على هامش البطولة العالمية، وتمنح الفرصة للجميع للمشاركة جنباً إلى جنب مع أبطال هذه الرياضة من النخبة من مختلف أنحاء العالم».

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