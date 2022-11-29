ختام ناجح لبطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم اتحاد المبارزة الإماراتي بنجاح، فعاليات بطولة الاتحاد تحت 13 و15 سنة، في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، والتي أقيمت في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي.

وشارك في البطولة، 120 لاعباً ولاعبة، مثلوا أندية الدولة للمبارزة، وهي الشارقة، شباب الأهلي، الفجيرة، ومؤسسة المرأة بالشارقة، وأكاديمية «إم كيه» للمبارزة بدبي، ومركز العين للمبارزة، ونادي الكويت الكويتي.

وشهد اليوم الأول من البطولة، مسابقات الفتيات، وحققت لاعبات نادي الفجيرة تحت 13 سنة، لقب سلاح الفلوريه، فيما حققت كل من أكاديمية «إم كيه»، لقب سلاح الايبيه، ومركز العين لقب سلاح السابر، كما حقق لاعبات نادي الفجيرة في مسابقات تحت 15 عاماً، لقب سلاح السابر، بينما حققت أكاديمية «إم كيه»، لقب سلاح الايبيه، ونادي الكويت، لقب سلاح الفلوريه.

وأقيمت مسابقات اليوم الثاني للبنين، وفي مرحلة تحت 13 عاماً، حقق لاعبو نادي الفجيرة، لقب سلاح السابر، ونادي الكويت لقبي الايبيه والفلوريه، وفي مرحلة تحت 15 عاماً، سيطر نادي الشارقة على لقبي سلاح الفلوريه والايبيه، وحقق نادي الفجيرة لقب سلاح السابر.

وفي أجواء احتفالية، تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى والتقاط الصور التذكارية مع نهاية البطولة الرابعة للاتحاد في الموسم الجاري 2022 ــ 2023، والتي نظمها الاتحاد برعاية تيما الدولية، وابسليوت للأدوات الرياضية.

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