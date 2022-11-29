الفجيرة يحرز لقب بطولة «عيد الاتحاد» للجودو في فئة الشباب

المصدر: كلباء - البيان

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توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لفئة الشباب للجودو بلقب بطولة «عيد الاتحاد» الـ 51 لدولة الإمارات، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي اتحاد كلباء الرياضي وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد والتي شهدت مشاركة 180 لاعباً من مختلف فرق الجودو على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين ابتهاجاً بتلك المناسبة الغالية السعيدة.

وحصد فريق الفجيرة 6 ميداليات منها 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات، وحل في المركز الثاني فريق نادي اتحاد كلباء برصيد 8 ميداليات منها ذهبيتان وفضية و5 ميداليات برونزية، وحل ثالثاً فريق نادي خورفكان برصيد 3 ميداليات منها ذهبية وفضيتان.

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