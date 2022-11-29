«الشرود» نجمة الإيذاع الأبكار في «جائزة زايد الكبرى»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد ميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، أمس، منافسات اليوم الرابع من جائزة زايد الكبرى للهجن، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2022 ــ 2023، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان. وأقيمت المنافسات لسن الإيذاع عبر 34 شوطاً، لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي للهجن، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي شهدت التنافس على 8 رموز للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، في ظل الجوائز المالية الضخمة التي رصدتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

ونجحت «الشرود» لحميد سعيد النيادي في التتويج بأول رموز الإيذاع بعد أن حصدت كأس الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول بزمن قدره 8.59.01 دقائق، فيما حلت في المركز الثاني «غزلان» لسهيل بالرملي العامري، وجاءت في المركز الثالث «الخنساء» لمانع علي حماد الشامسي.

وخطف «المقدم» لسعيد سالم المري ناموس الشوط الرئيس الثاني وبندقية الجعدان المفتوح بعد أن قطع مسافة الشوط في 8.58.09 دقائق، بفارق أجزاء من الثانية عن «حبيب» لراشد محمد بن مروشد صاحب المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث «الفارس» لحميد سعيد النيادي.

وشهد الشوط الثالث المخصص للإيذاع الأبكار المحليات انتزاع «الوثبة» لمانع علي حماد الشامسي كأس الشوط إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ سجلت توقيتاً زمنياً قدره 8.57.02 دقائق، وبفارق ضئيل عن «الهبيبة» لحميد سعيد النيادي التي احتلت المركز الثاني، وجاءت ثالثة «أجيال» لمروان فرج حمودة الظاهري.

تألق

وحلق «ووهان» بذهب الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات، بعد أن توج ببندقية الشوط إضافة إلى 800 ألف درهم، ليهدي الرمز الثاني لشعار هجن مانع علي حماد الشامسي، حيث أنهى السباق في المركز الأول بزمن قدره 9.01.07 دقائق، وحل في المركز الثاني «ضاري» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، وفي المركز الثالث جاء «المايدي» لمحمد سهيل بن عويضان.

وانتقلت المنافسات إلى أشواط فئة الإنتاج من الشوط الخامس وحتى الثامن، حيث تمكنت «مبشرة» لمبارك بطي الشامسي من حصد كأس الأبكار الإنتاج المحليات بعد أن عبرت خط النهاية في زمن قدره 9.04.03 دقائق، وحلت في المركز الثاني «فهيسة» لعبدالله المري، وفي المركز الثالث «سلهود» لخليفة حماد الحميري.

وتواصلت الإثارة في الشوط السادس المخصص للجعدان الإنتاج المحليات والذي شهد فوز «صوغان» لسالم عبيد بالحلوس العامري ببندقية الشوط بزمن 8.57.7 دقائق، بعد منافسة قوية مع «جبر» لأحمد عوض سهيل المزروعي الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «منجز» لمحمد سلطان مرخان الكتبي.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان آخر شوطين في أشواط الرموز لفئة الإنتاج المهجنات، حيث شهد الشوط السابع فوز «ظن» لحمدان محمد خليفة العميمي بكأس الإنتاج المهجنات إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، وحققت أفضل توقيت زمني في منافسات سن الإيذاع، وقطعت مسافة السباق في 8.56.09 دقائق، فيما انتزع «المشهر» لأحمد سلطان الحلامي آخر رموز سن الإيذاع بحصوله على بندقية الإنتاج المهجنات في الشوط الثامن مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 9.02.03 دقائق.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب ختام الأشواط الرئيسة الثمانية الأولى.

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