9 ذهبيات للإمارات في ثاني أيام «عالمية الكراسي»

المصدر: لشبونة - البيان

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واصلت بعثة الإمارات، المشاركة في دورة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر «IWAS»، حصد مزيد من الميداليات، في اليوم الثاني لمنافسات الدورة، المقامة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حاصدةً 23 ميدالية ملونة جديدة.

وتنوعت الميداليات الجديدة للاعبي بعثة الإمارات ما بين 9 ميداليات ذهبية و8 فضية و6 برونزية في ألعاب القوى ورفعات القوة والسباحة وهي كل الألعاب التي خاضوا فيها المنافسات في ثاني أيام الدورة.

وكانت بعثة الإمارات قد حصدت 31 ميدالية متنوعة في اليوم الأول لمنافسات الدورة قبل أن تضيف إليها 23 ميدالية جديدة في اليوم الثاني ليكون المجمل 54 ميدالية حتى الآن.

وكانت البداية بحصول عبدالله الغافري لاعب منتخب الإمارات في السباحة على الميدالية البرونزية في سباق 50م حرّة وهو أول من يصعد منصّات في اليوم الثاني.

وفي ألعاب القوى حصل يحيى البلوشي على ذهبيّة سباق 200م فئة T46، وأضافت عائشة الخالدي ذهبيّة رمي القرص فئة F33، وفاز أحمد نواد بذهبيّة سباق 200م فئتي T54/‏T34 بالإضافة إلى ذهبيّة 1500م فئتي T34/‏54، وحققت مريم الزيودي ذهبيّة رمي الرمح لفئات F37/‏40/‏44/‏46/‏64، كما حقّق بدر الحوسني صدارة سباق 1500م وذهبية فئة T52/‏54، كما حصل عبدالله مسباحي على ذهبيّة رمي القرص لفئة F54.

كما ضمّ سجلّ قائمة المتوجين بميداليات برونزية في ألعاب القوى كلاً من محمد المزروعي، ونورة الكتبي، وشيخة المازمي وثريّا الزعابي.

وفي رفعات القوّة حصل زايد الأنصاري على ذهبيّة وزن تحت 80 كجم، كما نال اللاعب نفسه برونزيّة الوزن نفسه لفئة «Elite». واستطاعت «موزة الزيودي» تحقيق الميدالية الذهبيّة في وزن تحت 55 كجم بأفضل رفعة في البطولة بوزن 70 كجم.

كما أضاف لاعبو الإمارات 9 ميداليات فضية، عن طريق ذكرى الكعبي في رمي القرص فئة F32، وسارة الجنيبي في رمي القرص فئة F33، وبدر الحوسني في سباق 200م فئات T34/‏51/‏53/‏54، ومحمد الشحّي بفضيّتي سباق 200م فئتي T34/‏54 وسباق 1500م فئتي T34/‏54، وأحمد الحوسني في رمي القرص فئة F33 ومريم المطروشي في رمي الرمح لفئات F37/‏40/‏44/‏46/‏64، كما حصد أحمد البلوشي فضيّة رفعات القوة للوزن المفتوح.

منافسة قوية

وقال بدر الحوسني إن المنافسة كانت قويّة للغاية في سباق 1500م سباحة وتمكنت من تحقيق هدفي، وعبّرت لاعبة المنتخب الإماراتي لألعاب القوى مريم المطروشي عن سعادتها بصعود منصات التتويج في رياضتي دفع الجلّة ورمي الرمح على الرغم من صعوبة المنافسة بسبب الدمج ولكنها أثبتت وجودها في البطولة بفضل الإعداد القويّ، وعن المرحلة المقبلة قالت مريم المطروشي إن الاستعدادات ستتواصل لخوض منافسات بطولة «فزّاع الدولية» التي تأخذ أهميّتها من كونها مؤهلة لدورة ألعاب «باريس 2024» كما أوضحت اللاعبة أن أكبر التحديات التي تواجهها والكثير من زملائها اللاعبين التفرّغ لممارسة الرياضة والتوفيق في ما بين العمل والتدريب والمعسكرات وخوض البطولات.

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