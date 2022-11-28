مجمع زايد وهيئة الرياضة يحتفلان بالعيد الوطني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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احتفل مجمع زايد الرياضي ومكتب الهيئة العامة للرياضة في إمارة الفجيرة بالعيد الوطني 51 لدولة الإمارات، بحضور عبدالعزيز أحمد بوهندي المستشار بالهيئة العامة للرياضة، وعبدالعزيز سيف الأفخم عضو مجلس إدارة بيوت الشباب، ومحمد عامر مدير مكتب سعادة المتعاملين بالهيئة، وعدد من الرياضيين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بأندية المنطقة الشرقية.

وتوجه المستشار عبدالعزيز بوهندي بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وقال: من دواعي فخرنا أن نحتفي بعقود من الإنجاز ومسيرة حافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب لرفعة هذا الوطن وإعلاء رايته عالية خفاقة بين الأمم تعزز من مكانة دولة الإمارات المرموقة بين أكثر دول العالم تقدماً وأسرعها نمواً.

وأضاف: نحتفي في هذه المناسبة الكريمة بنهضة ورفعة الوطن، الذي يرسم مستقبلاً مضيئاً لأبنائه، وتعد المناسبة تأكيداً على التحول التاريخي الذي تحقق بفضل الاتحاد الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منوهاً بأهمية الاحتفاء بالإنجازات وبالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة التي قامت عليها الدولة، وحافظت عليها خلال مسيرتها الرائدة.

واستهل الاحتفال بالعيد الوطني بعزف السلام الوطني، وعرض لفيلم قصير عن دولة الإمارات في ظل الاتحاد وفقرات وطنية وتراثية، واختتم الاحتفال بتكريم الجهات المتعاونة وتقطيع كعكة الاحتفال.

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