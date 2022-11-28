ناشئات الغولف في «سنغافورا ماسترز»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن منتخب الناشئات، اليوم، مشواره في بطولة «سنغافورا ماسترز» للهواة، المقامة على ملاعب نادي منتجع لاجونا الوطني بمشاركة 13 منتخبا آسيوياً، وتضم البعثة علياء العمادي، وسارة أبو بكر، وفيء محمد البلوشي، والمدربة أبريل وارني.

من ناحية أخرى، تغادراليوم بعثة منتخبنا الوطني للغولف إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية 41 للرجال، التي تقام بملعب لاسيغال بمدينة طبرقة وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل بمشاركة 14 اتحاداً، ويترأس البعثة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وتضم عادل الزرعوني مستشار الاتحاد، وأكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد، والمدرب التونسي سمير الولاني، واللاعبين حسن المشرخ وراشد العمادي وراشد الجسمي ومحمد سكيك، ويعقد على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي يوم 2 ديسمبر، والجمعية العمومية للاتحاد في اليوم التالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز