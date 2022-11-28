31 ميدالية للإمارات في «عالمية الكراسي المتحركة»

المصدر: لشبونة - البيان

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حقق أبطال الإمارات 31 ميدالية في افتتاح البطولة العالمية للكراسي المتحركة «IWAS» في البرتغال «11 ذهبية، و13 فضية، و7 برونزيات»، وحقق عبدالله الغافري فضية في سباحة 100 متر حرّة في فئة (S9)، وكان لاعبو رفعات القوّة في الموعد ونالت عائشة المطيوعي ذهبية تحت 86 كلغم للسيدات في فئة الناشئين، وفضّية الوزن نفسه في فئة Elite، وأحرز محمد خميس ذهبيّة الرجال لوزن 97 كلغم، ورفع 220 كلغم أفضل محاولة في البطولة، وفازت هيفاء النقبي بذهبية وزن تحت 76 كلغم للنساء، وعبدالله النقبي بذهبيّة تحت 107 كلغم ونال خالد الحمّادي برونزية الوزن نفسه، وحصل سيف الزعابي، على ذهبية تحت 72 كلغم، وعادل شانبيه ذهبية تحت 88 كلغم

وحقق لاعبونا ولاعباتنا خمس ذهبيات و11 فضيّة و6 برونزيات في ألعاب القوى ونال الذهب أحمد نوّاد في سباق 100م فئتي (T34) و(T53)، وسباق 800م، وبدر الحوسني في سباق 800م للأساتذة في فئتيّ (T34) و(T54).

وحصلت مريم الزيودي على ذهبيّة دفع الجلّة لفئة F40/‏‏‏41، وسارة الجنيبي على ذهبيّة رمي الرمح محقّقة رقماً عالمياً جديداً بمسافة بلغت 9 أمتار و68 سم.

وفاز محمد الشحّي بفضيتين في منافسات سباقات السرعة تحت 21 سنة في مسافة 100م لفئة T54، و800م لفئتيّ T34/‏‏‏54. وأحرز بدر الحوسني فضيّة سباق 100م فئة T54، في المنافسات نفسها، ونال يحيى البلوشي فضيّة سباق 100م لفئتي T46/‏‏‏64.

وحصل أحمد الحوسني على فضيّة الرمح فئة F33، وعبدالله مسباحي على فضيّة فئة F53/‏‏‏54، وثريا الزعابي على فضيّة فئة F34/‏‏‏54 للسيدات وعائشة الخالدي على فضيّة فئة F33. وفي منافسات رمي الصولجان حصل محمد البلوشي على فضيّة فئة F32/‏‏‏51، ونورة الكتبي على فضيّة فئة F32/‏‏‏51، ونالت مريم المطروشي فضيّة دفع الجلّة لفئات F44/‏‏‏46/‏‏‏64.

وحصد البرونز كل من محمد الكعبي في دفع الجلّة فئة F35/‏‏‏36، وأحمد المازمي وشيخة المازمي وراشد الزيودي في رمي الرّمح، وذكرى الكعبي في رمي الصولجان، ومحمّد المزروعي بسباق 100م فئة F33.

وأعرب محمد خميس عن سعادته بما حققه لاعبو المنتخب، وأكّد أن الاستعداد الجيّد قبل البطولة وراء حصد الميداليات رغم قصر فترات التحضير نظراً لظروف إلغاء بعض البطولات ولكن كان الجميع على قدر المسؤولية وقال: نهدف لتحسين الأرقام من أجل المنافسة على الذهب في بطولة فزّاع الدولية وما يليها من بطولات عالمية.

وقام الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية نائب رئيس «IWAS» بتتويج ثلاثي منتخب الإمارات لرمي الرمح سارة الجنيبي، وعائشة الخالدي وشيخة المازمي.

تركيز

وعبّر الدكتور عبدالرّزاق بني رشيد رئيس بعثة المنتخب عن فخره بصعود لاعبي ولاعبات الإمارات منصات التتويج، وقال: إنّ تفوّق اللاعبين نتاج تركيز وجهد وتصميم وإرادة قوية.

وثمّن محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، في اتصال بالبعثة جهود أبطال التحدّي لاعبي منتخبنا الوطني لما حققوه في اليوم الأوّل للمنافسات. وقال: ما حققه لاعبونا ولاعباتنا في اليوم الأول يدفعنا جميعاً للوقوف وراء هؤلاء اللاعبين واللاعبات للمزيد من التفوّق في ما هو مقبل من بطولات.

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