«سوبر الشطرنج» الإماراتي المصري في ديسمبر

المصدر: القاهرة - وام

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تستضيف الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، النسخة الأولى من بطولة السوبر الإماراتي المصري للشطرنج، التي تجمع بطلي الدوري بالدولتين خلال موسم 2022، وهما فريق الشارقة الثقافي للشطرنج، والشرقية إيسترن كومباني. وستقام النسخة الثانية في مصر في 2023، وتم توقيع الاتفاقية في القاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية، وحضر التوقيع تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للعبة.

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