شرطة دبي تختتم فعاليات «رماية أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، رئيس مبادرة الروح الإيجابية، ختام فعالية الرماية لأصحاب الهمم «فئة الصم» التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية ومجلس تمكين أصحاب الهمم بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وذلك في أكاديمية شرطة دبي بحضور المقدم عبد الباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية، والنقيب عبد الله الشامسي نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، وفاطمة أبوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم.

وأكد العميد المنصوري مشاركة 20 لاعباً في الفعالية من نادي دبي لأصحاب الهمم وشرطة دبي وبلدية دبي وعدد من أندية أصحاب الهمم، مبيناً أن الفعالية تأتي في إطار جهود شرطة دبي لبناء علاقات مُجتمعية إيجابية ، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم. كما أكد العميد المنصوري على أهمية الفعاليات الرياضية التي تنظمها شرطة دبي سنوياً في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى دمج أصحاب الهمم بالمجتمع واكتشاف طاقاتهم الكامنة رياضياً.

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