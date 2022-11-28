«غزر» تحلّق بكأس اللقايا الأبكار في «جائزة زايد الكبرى»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تواصلت، أمس ولليوم الثالث على التوالي، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة، التي تقام في ميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2023-2022، أشواط الرموز الرئيسة لسن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، وبحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

وتنافست المطايا على 8 رموز رئيسة في الأشواط الثمانية الأولى من أجل نيل الناموس والجوائز المالية القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، وتألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي في منافسات اللقايا بعد أن انتزع 3 رموز غالية وسط منافسة شديدة من جميع الشعارات. وتوجت «غزر» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بأول الرموز بعد أن حلقت بكأس اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7.18.1 دقائق، متفوقة على «بلشة» لعاطف عطية القرشي التي حلت في المركز الثاني، والعاصمة لمانع علي حماد الشامسي التي جاءت في المركز الثالث.

وكرر الشعار نفسه الفوز في الشوط الثاني عن طريق «جلمود» الذي حلق ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح في الشوط الثاني بتوقيت 7.20.7 دقائق، ويخطف الناموس الأغلى، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بينما شهد الشوط الثالث المخصص للقايا الأبكار المحليات فوز «مودة» بالكأس ومليون درهم بعد أن احتلت المركز الأول بتوقيت 7.22.3 دقائق، متفوقة على «أثير» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«إنجاز» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

وفي الشوط الرابع المخصص للقايا الجعدان المحليات جاء «نهاب» لمظفر محمد العامري في المركز الأول، محلقاً بشداد الشوط و800 ألف درهم بعد أن أنهى السباق في 7.21.8 دقائق، بينما جاء ثانياً «مكفي» لنشمي حمد متعب العامري، وفي المركز الثالث «ربدان» لأحمد قناص العامري.

فئة الإنتاج

وانتقلت المنافسات إلى فئة الإنتاج التي خصصت لها اللجنة المنظمة أربعة رموز، إذ عاد شعار محمد سلطان مرخان الكتبي ليتوج بكأس اللقايا الأبكار محليات الإنتاج عن طريق «إثارة»، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعدما عبرت خط النهاية بتوقيت قدره 7.17.4 دقائق، محققة أفضل توقيت زمني في سن اللقايا. وشهد الشوط السادس فوز «كفو» لأحمد بالحزمي قناص العامري ببندقية الجعدان محليات الإنتاج بتوقيت 7.26.3 دقائق، متفوقاً على «الرمادي» محمد عتيق زيتون المهيري الذي حل في المركز الثاني، و«داغر» محمد خليفة الشامسي الذي أنهى الشوط في المركز الثالث. وتألق شعار منصور سعيد سالمين المنصوري في سباقات أبناء القبائل في مهرجانات الهجن بعد أن فاز بكأس اللقايا الأبكار مهجنات الإنتاج، إضافة إلى مليون درهم، وذلك عن طريق «لبة» التي أنهت الشوط السابع في المركز الأول بتوقيت 7.23.2 دقائق بعد منافسة قوية مع «الداعسة» لسالم سعيد منانة والتي جاءت ثانية بفارق جزء واحد من الثانية عن صاحبة المركز الأول، وثالثة «الشايبة» لعبدالله سعيد الغفلي.

واختتم «والم» لعامر محمد زايد المنصوري رموز اللقايا بفوزه بشداد اللقايا الجعدان مهجنات الإنتاج، إضافة إلى 800 ألف درهم في الشوط الرئيس الثامن، إذ أنهى مسافة السباق في 7.23.9 دقائق، فيما جاء ثانياً «ضاري» لعمر سالم الغفلي، وثالثاً «ملبي» لعوض محمد بالكيلة العامري.

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