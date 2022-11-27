«أبيض الغولف» في «عربية تونس».. والناشئات في «سنغافورا ماسترز»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر غداً «الاثنين» بعثة منتخبنا الوطني للغولف إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية 41 للرجال، والتي تقام بملعب لاسيغال بمدينة طبرقة وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل بمشاركة 14 اتحاداً، ويرأس البعثة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وتضم عادل الزرعوني مستشار الاتحاد، وأكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد، والمدرب التونسي سمير الولاني، واللاعبين حسن المشرخ وراشد العمادي وراشد الجسمي ومحمد سكيك، ويعقد على هامش البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي يوم 2 ديسمبر، والجمعية العمومية للاتحاد في اليوم التالي.

من ناحية أخرى تدشن لاعبات المنتخب الوطني لناشئات الغولف، غداً (الاثنين)، مشوارهن في بطولة «سنغافورا ماسترز» للهواة، المقامة على ملاعب نادي منتجع لاجونا الوطني بمشاركة 13 من منتخبات القارة الآسيوية، وتضم بعثة المنتخب اللاعبات، علياء العمادي، وسارة أبو بكر، وفيء محمد البلوشي، والمدربة أبريل وارني.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، أن المشاركة في بطولة «سنغافورة ماسترز» تأتي في إطار حرص اتحاد اللعبة على مواصلة استراتيجيته الطموحة في تطوير وارتقاء مستوى لاعبي ولاعبات الدولة.

وقال تمثل البطولة محطة مهمة ضمن استراتيجية اتحاد اللعبة طويلة الأمد، الهادفة إلى مواصلة الارتقاء بمستوى لاعبي ولاعبات الدولة، عبر المشاركة الدائمة في كبرى الأحداث العربية والقارية والدولية.

مشاركات

وأوضح الهاشمي: تأتي المشاركة الإماراتية في بطولة «سنغافورة ماسترز» بعد أيام من مشاركة منتخب الرجال في (كأس نومورا) في ماليزيا، ثاني أكبر البطولات عالمياً المخصصة للاعبين الهواة، وكان منتخب الإمارات هو الأصغر من حيث المعدلات العمرية، مع لاعبين لا يتجاوز أعمارهم 18 ربيعاً، وذلك بهدف مواصلة العمل على خطة الاتحاد التي استهلت منذ مطلع العام الجاري، الهادفة إلى توفير كل متطلبات النجاح نحو مواصلة لاعبي ولاعبات الغولف الإماراتي لتطوير ذاتهم.

وأضاف: يواصل اتحاد اللعبة استراتيجيته بالدفع بلاعبي الدولة للمشاركة في البطولات المختلفة لاكتساب الشباب والشابات الخبرات وتطوير الأداء، وتمهد بطولة «سنغافورة ماسترز» المهمة على صعيد آسيا، الطريق أمام اللاعبات للارتقاء بمستوياتهن نحو آفاق جديدة، خصوصاً أن البطولة شاهدة على ميلاد العديد من النجمات نحو العالمية.

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