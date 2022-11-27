منصور بن زايد: «جائزة زايد للهجن» تجسد دعوة رئيس الدولة للنهوض بالرياضات التراثية

المصدر: الوثبة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في ميدان الوثبة في أبوظبي منافسات اليوم الثاني من «جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2022» التي يُنظمها «اتحاد الإمارات لسباقات الهجن» وبمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وحضر المنافسات إلى جانب سموه معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إنّ تنظيم منافسات «جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن»، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يُجسّد حرص سموّه على تعزيز الألفة والمحبة والتنافس الإيجابي بين أبناء الإمارات، وسعيه الدائم للنهوض بالرياضات التراثية، ودعمها لترسيخ ما تحمله هذه المنافسات من قيم نبيلة ومعانٍ إنسانية رائعة، ودعوته لإحياء الموروث الأصيل والحفاظ على التقاليد العريقة لشعب دولة الإمارات.

اهتمام

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أنّ «جائزة زايد الكبرى» ظلّت دائماً محطّ اهتمام ملاك الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تُجسّده من تمسكٍ بالهوية، وحفاظٍ على تراث الأجداد، سيراً على نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع أُسُس الاهتمام بهذه الرياضة التراثية، ومهّد الطريق لريادة دولة الإمارات في تطويرها، ورعاية المهتمّين بها، وغرس حبها في قلوب أبناء الدولة. وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن للمحافظة على تألّق وتميّز منافسات الجائزة، وتنظيمها على أحسنِ وجه، متمنياً لجميع المشاركين في منافسات هذا العام التوفيق والنجاح.

حضور

وكان سمُو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد حضر مأدبة الغداء، التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان تكريماً لسموه بمناسبة انطلاق منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بالوثبة، وتبادل الجميع الحديث عن رياضة الآباء والأجداد وأهمية هذه المهرجانات التراثية في تعزيز الترابط الاجتماعي وإحياء الموروث الثقافي الأصيل للدولة.

حضر المنافسات ومأدبة الغداء حمد بن سهيل الخييلي والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري وفرج بن حمودة وحميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد»، وعبدالله مبارك المهيري عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وعدد من ملاك الهجن.

نتائج

وشهدت الفعاليات أمس، فوز «شواهين» للأهوم بن فيصل المري «البحرين» بأول رموز الحقايق وحلقت بكأس الأبكار المفتوح، وجائزة 1.5 مليون درهم، وجاءت «الوسمية» لخليل الشامسي بالمركز الثاني، ونال مالكها 500 ألف درهم، تليها «الباهية» لهزاع المنصوري، ونال مالكها 200 ألف درهم.

وحلق «الشبابي» لمانع الشامسي بالرمز الثاني في منافسات الحقايق لهجن الجماعة، وحصد بندقية الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني ومليون درهم، تاركاً المركز الثاني ونصف مليون درهم لـ«الفيصل» لمحمد المحرمي وحل ثالثاً «مبلش» لعتيق القبيسي وحصد مالكه 200 ألف درهم.

وحسمت «خطيرة» لخليل بن كداس الرمز، ومليون درهم، في شوط كأس الحقايق من فئة الإنتاج

وحصد «زومان» لسعيد المنصوري، الرمز في شوط الجعدان من فئة الإنتاج، و800 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز