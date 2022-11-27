6 ميداليات للإمارات في «غرب آسيا للكاراتيه»

المصدر: الشارقة - وام

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حققت الإمارات 6 ميداليات في بطولة غرب آسيا للكاراتيه، في صالة الشارقة (ذهبيتان، وفضية، و3 برونزيات). وتوّج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، الفائزين في البطولة، وفاز بذهبية كاتا فردي للكبار مروان المازمي من الإمارات، ونال الفضية مسفر ظافر «السعودية»، وتقاسم البرونزية خليفة العبار «الإمارات»، وناصر ناجي «الكويت»، وفازت الإمارات بالمركز الأول للفرق في فئة قتال جماعي للسيدات، تلتها سوريا، فيما تقاسمت السعودية والكويت المركز الثالث، وتصدرت السعودية بطولة الفرق (كاتا جماعي)، وجاءت الإمارات ثانياً، والعراق ثالثاً.

وفاز بذهبية قتال فردي، تحت 21 سنة، وزن تحت 67 كغم، سعيد الشيبي «عُمان»، وبالفضية عبدالله آل سالم «السعودية»، وبالبرونزية قيس غراوي «سوريا»، وسالم علي «الإمارات»، وفي فئة السيدات، كاتا فردي للكبار، فازت بالذهبية منال عبدالعزيز «السعودية»، وبالميدالية الفضية ألفت برميو «سوريا»، وبالبرونزية مريم عبدالله «الإمارات»، وياسمين عماد «الكويت».

وفي فئة الذكور، فاز بذهبية قتال فردي للكبار، تحت 84 كغم، سند سفياني «السعودية»، وبالفضية محمد عادل «الكويت»، وبالبرونزية شافان عثمان «العراق».

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