افتتاح دورة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة بالبرتغال

المصدر: لشبونة - وام

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افتتحت أول من أمس، دورة الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر «IWAS» بمدينة «سان انطونيو» البرتغالية، بمشاركة 34 دولة، يمثلهم حوالي 500 لاعب ولاعبة.

وتشارك الإمارات بوفد هو الأكبر في الدورة، يضم 78 فرداً ما بين إداريين وأعضاء أجهزة فنية ولاعبين يشاركون في 3 رياضات هي السباحة ورفعات القوة وألعاب القوى في مسابقات السرعة والرمي (القرص، الرمح والصولجان) ودفع الجلة.

وافتتحت الدورة بكلمة لرودي فان دين آبيل رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر أعرب فيها عن سعادته بعودة الألعاب العالمية مرة أخرى بعد أربع سنوات من الغياب، كما دعا جميع اللاعبين للتنافس في ألعاب السباحة ورفعات القوة وألعاب القوى بأقصى قدرة لديهم.

وحمل علم دولة الإمارات في طابور عرض الوفود المشاركة كل من اللاعب محمد خميس واللاعبة مريم المطروشي.

ووجه الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر ونائب اللجنة البارالمبية الإماراتية التحية لبعثة الإمارات المشاركة، متوجهاً بأسمى معاني الشكر والعرفان للقيادات الرشيدة لدولة الإمارات على الدعم الكبير للرياضة الإماراتية وخصوصاً رياضات أصحاب الهمم.

وقال: «تنبع أهمية الدورة الحالية من مشاركة العديد من اللاعبين الشباب الذين سيخوضون مثل هذه المنافسات العالمية للمرة الأولى لاكتساب الخبرات وتجهيز الصفوف الثانية والتي تؤمن مستقبلاً مزدهراً للرياضة البارالمبية الوطنية».

وأكد أن مشاركة الشباب تحت سن 21 سنة في البطولات العالمية الكبرى هو من الأمور التي خطط لها المسؤولون عن رياضات أصحاب الهمم بالدولة، وحرصوا على تنفيذها على أمل جني ثمار تلك المشاركات في الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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