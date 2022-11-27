الشارقة يعتلي صدارة السلة في غياب شباب الأهلي

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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اعتلى الشارقة صدارة الدوري العام لكرة السلة في ختام الجولة الأولى لمرحلة الإياب بفوزه العريض على ضيفه الظفرة بفارق 28 نقطة وبنتيجة «85 - 57»، وفاز الوحدة على مضيفه الوصل بنتيجة «100 - 81»، وانطلقت الجولة الخميس الماضي بمباراة واحدة فاز فيها النصر على البطائح 100 - 94.

وانتزع الشارقة صدارة الترتيب العام برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الذي خضع للراحة في هذه الجولة، فيما انفرد النصر بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل الرابع، وواصل البطائح والوحدة شراكتهما في المركز الخامس برصيد 9 نقاط لكل منهما، وحافظ الظفرة على مركزه السابع والأخير برصيد 7 نقاط.

ونجح الشارقة في تحقيق انتصاره العريض على الظفرة، بنيله الأفضلية المطلقة بالمراحل الأربع للمباراة «28 - 20 و26 - 15 و16 - 11 و15 - 11»، وفرط الوصل بفرصة إنهاء الربع الأول متقدماً «22 - 20»، بعد أن نجح الوحدة في استعادة زمام المبادرة، وقلب نتيجة المباراة لصالحه بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع «32 - 18 و24 - 23 و 24 - 18».

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