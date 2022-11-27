ليو بيرغير يحلّق بلقب مونديال الترايثلون أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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توّج الفرنسي ليو بيرغير بلقب بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022، التي أسدل الستار على منافساتها، أمس، بمشاركة أبرز الرياضيين من مختلف دول العالم.

واختتمت البطولة فعالياتها بعدما أقيمت على مدار 3 أيام في جزيرة ياس بأبوظبي، وللمرة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون.

ونجح ليو بيرغير في إحراز لقب الرجال في منافسات النخبة للمحترفين بعدما احتل المركز الأول محققاً زمناً قياسياً قدره 01:44:14 ساعة، ليصبح المصنف الأول على مستوى العالم فور إعلان فوزه بلقب البطولة، يليه في المركز الثاني الأمريكي مورجان بيرسون محققاً زمناً قدره 01:44:25 ساعة، متقدماً بـ0.09 ثوانٍ على البلجيكي جيل جينس.

في حين جاء المصنف الأول على مستوى العالم سابقاً النيوزيلندي هايدن وايلد في المركز السادس، محققاً زمناً قدره 01:45:13 ساعة.

وافتتحت منافسات اليوم الختامي، بسباق الترايثلون البارالمبي التتابعي المختلط والمفتوح بمشاركة 9 فرق، وتضمن السباق، السباحة لمسافة 150 متراً، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 4.5 كيلومترات، والجري لمسافة 1.2 كيلومتر.

واختتمت المنافسات بفوز فريق استراليا 2 محققاً زمناً قدره 01:03:47 ساعة، متقدماً بـ 2:59 دقيقة على الفريق الأمريكي 1، في حين جاء الفريق الأمريكي 2 في المركز الثالث متخلفاً بـ 3:12 دقائق.

نجاح

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «لقد تكللت جهودنا المبذولة في تنظيم نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي بنجاح مذهل أبهر جميع الفرق المشاركة والجماهير الحاضرة في البطولة، واستمتعنا بالمنافسات القوية لأبرز الرياضيين العالميين في جزيرة ياس، الوجهة الرياضية الرائدة التي شكلت ركيزة أساسية في نجاح استضافة الحدث.

وبهذه المناسبة، أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم وشارك في هذا النجاح الذي شهدناه معاً، والمستوى الاحترافي على صعيد التنظيم».

وأضاف: «يأتي هذا النجاح تتويجاً للجهود والمساعي الدؤوبة من الجميع في دعم استضافة الحدث والمساهمة بفعالية في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي العالمية كوجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم أجمع».

وقالت ماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأولمبية الدولية:

«اختتمت نهائيات بطولة العالم للترايثلون بنجاحات عدة، تتويجاً لأداء استثنائي ومنافسات قوية لأبرز رياضيي الترايثلون العالميين الذين أظهروا مثالاً مشرفاً للياقة البدنية العالية والإصرار والمثابرة لتحقيق النجاح بحضور جماهيري رائع، وشهدت المنافسات مشاركة الرياضيين من مختلف الفئات.

الأمر الذي يعكس تكامل وشمول رياضة الترايثلون التي تتناسب مع قدرات مختلف أفراد المجتمع، سعداء للغاية بالمكانة التي تكتسبها الرياضة وزيادة عدد المشاركين عاماً بعد عام. ونتقدم بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للترايثلون، وشركة ضمان على حرصهم الدائم وجهودهم المتواصلة من أجل دعم استضافة الحدث الرياضي على مدار أسبوع وتقديم تجربة فريدة لا تنسى».

وضمت النهائيات مشاركة أكثر من 80 اتحاداً دولياً في الحدث المرموق ومنافسات قوية على مدار 3 أيام مليئة بالأجواء الحماسية، وقد أشاد مسؤولو الاتحادات العربية والعالمية الذين برزت مشاركاتهم في هذا الحدث المرموق بالدور التنظيمي الهائل الذي قام به المسؤولون في أبوظبي.

حلم

وقال اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادين العربي والمصري للترايثلون: «سعيد جداً بحضوري نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، اليوم يتحقق حلمنا بتواجد رياضة الترايثلون في المنطقة العربية، إنه فخر عربي باستضافة الحدث الرياضي العالمي على أرض عربية».

وأضاف: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات والمنظمين ومجلس أبوظبي الرياضي على حسن التنظيم والضيافة»، متمنياً التوفيق الدائم، حيث يعد نجاح استضافة الحدث العالمي إضافة جديدة إلى سجل الإمارات الحافل بالعديد من الإنجازات في شتى المجالات.

أهم الأحداث

تعد نهائيات بطولة العالم للترايثلون، أهم الأحداث الرياضية في التقويم السنوي لرياضة الترايثلون في العالم، حيث تجتمع نخبة من رياضيي الصف الأول للمنافسة ضمن فئة سباقات النخبة للرجال والنساء على حد سواء. وضم الحدث أفضل عشرة رياضيين في العالم في كلتا الفئتين إلى جانب مشاركة مجموعة من الأبطال الأولمبيين والعالميين ومن دول الكومنولث وأوروبا، ضمن حضور جماهيري كبير وأجواء رياضية غير مسبوقة.

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