تتويج الفائزين في بطولة مركز دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز دبي لأصحاب الهمم، بدعم من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بطولة (مركز دبي لأصحاب الهمم للياقة البدنية) بمشاركة 60 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، من 6 مراكز حكومية تابعة لوزارة تنمية المجتمع (مركز دبي لأصحاب الهمم، مركز عجمان لأصحاب الهمم، مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم، مركز أم القيوين للتوحد).

وتوّج ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع الفائزين من أصحاب الهمم والمراكز الفائزة، بحضور أمل البلوشي مديرة برنامج جودة الحياة بالوزارة، وعائشة الدربي مديرة مركز دبي لأصحاب الهمم. كما تم تكريم الجهات الداعمة للبطولة، وهي شركة «بروتين أش» للوجبات الصحية.

ترتيب

وفاز بالمركز الأول، مركز دبي لأصحاب الهمم بإجمالي 13 ميدالية ذهبية، 9 فضيات، 1برونزية. وجاء ثانياً مركز أم القيوين للتوحد بإجمالي 3 ميداليات ذهبية، 5 فضيات، 3 برونزيات. وثالثاً مركز رأس الخيمة بعدد 2 ذهبية، 3 برونزيات. كما فاز مركز عجمان بعدد 1ميدالية ذهبية، و2 فضية، و5 برونزيات، ومركز دبا الفجيرة 1 فضية، و3 برونزيات، ومركز الفجيرة 1 فضية، و3 برونزيات.

وكانت منافسات البطولة جرت في 3 مسابقات للياقة البدنية، تم تدريب أصحاب الهمم عليها طوال شهر التحدي «نوفمبر 2022»، وهي مسابقة الإسكوت، مسابقة «الجري الزجزاجي»، مسابقة البطن، وذلك وفق ثلاث مراحل سنية: (8 - 11سنة) و(12 - 16 سنة) وفوق 16 سنة، حيث تم إجراء المسابقات في تصنيفين منفصلين للذكور والإناث.

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