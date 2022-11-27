«مزاينة رزين».. تحدٍ ومنافسة في أشواط الثنايا

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت مزاينة رزين؛ ثاني محطات مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، تحدياً ومنافسة بين ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للفوز بالمراكز الأولى في الأشواط المخصصة للإبل من سن الثنايا ضمن اليوم السابع من المزاينة التي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوجت اللجنة المنظمة لمزاينة رزين بمهرجان الظفرة 16، الفائزين بالمراكز الأولى في 13 شوطاً للمحليات والمجاهيم من إبل أصحاب السمو الشيوخ (ثنايا - محليات، لقية وإيذعة - مجاهيم) والإبل الشرايا والتلاد والشركاء والمهجنات الأصايل.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط ثنايا لإبل أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «رمز» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول، وفازت «الغزيل» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الثاني.

وجاءت في المركز الثالث «وعد» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الرابع «اصيات» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني، وفي المركز الخامس «مصيحه» لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني.

وأظهرت نتائج شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1) مجاهيم عن فوز «زوايد» لمالكها هداف عامر كرامه المنهالي من الإمارات بالمركز الأول، أما في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (2) مجاهيم ففازت بالمركز الأول «سليمة» لمالكها كرامه عامر كرامه سالم المنهالي من الإمارات.

تألق

وفازت بالمركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1)- محليات، «العنود» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات، وعن شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (2)- محليات، فازت بالمركز الأول «ارباح» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات.

وحصدت المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (1) مجاهيم، «مسعوده» لمالكها محمد سالم كردوس عبيد العامري من الإمارات، وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (2) مجاهيم، نالت المركز الأول «مزيحه» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري من الإمارات.

وسجلت النتائج في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل (1) محليات، فوز «الشايبه» لمالكها علي سهيل منيف مطر منيف المنصوري من الإمارات بالمركز الأول.

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