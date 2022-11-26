اتفاقية للغولف بين الإمارات والمغرب

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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وقّع اتحاد الإمارات للغولف اتفاقية شراكة وتعاون مع نظيره المغربي تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع الناشئين على المستوى العربي، وتشكيل تحالف عربي لتطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط.

وقع الاتفاقية اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، ومصطفى الزين، النائب الأول لرئيس الاتحاد المغربي ، وتتضمن الاتفاقية تأسيس برنامج يتضمن معسكرات تدريب وسلسلة من المسابقات والبطولات المصنفة تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة.

وقال الهاشمي: نعلم قوة المواهب في البلدين، ما يسهم في توفير منصة تطوير مستوى أداء اللاعبين إلى أعلى مستوى.

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