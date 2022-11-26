نادي الفجيرة للتنس.. عين على الحاضر وتخطيط للمستقبل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قال عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الأرضي إن النادي يعمل بمنهجية عين على الحاضر والتخطيط للمستقبل، ففي الوقت الذي يتجهز فيه لاستضافة العديد من البطولات في الفترة المقبلة يخطط في الوقت نفسه للمستقبل، حيث يضم أكثر من 50 لاعباً ولاعبة تحت 10 سنوات، وفي القريب العاجل سيكون لدينا فريق تحت 15 سنة يمثل النادي في البطولات المحلية، كما تتجه إدارة النادي إلى تعيين مدرب للإشراف على فرق الشباب ومدربة تكون مسؤولة عن الفتيات.

شراكة

وكشف بهروزيان في تصريح لـ «البيان» عن علاقات التعاونو الشراكة التي تجمع النادي باتحاد الإمارات للتنس الأرضي، والتي بدأت في التمدد في الفترة الأخيرة، وذلك بعد إسناد تنظيم عدد من البطولات الدولية إلى اتحاد الإمارات، والتي كان آخرها دولية غرب آسيا التي أقيمت خلال الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة مثلوا 30 دولة حول العالم، حيث أقيمت هذه البطولة تحت مظلة اتحاد الإمارات للعبة التنس، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققته بطولة غرب آسيا الدولية، والتي تمنح الفائزين نقاطاً تصنيفية «30 نقطة» تضاف إلى رصيدهم الدولي.

استضافة

وأعلن بهروزيان عن استضافة النادي بطولات مقبلة بدءاً من شهر يناير المقبل بالتعاون مع اتحاد الإمارات والاتحاد الدولي للعبة، وقال: من خلال التعاون المشترك بين النادي والاتحاد تم إصدار روزنامة خاصة بالبطولات المقبلة التي ينظمها نادي الفجيرة للتنس الأرضي.

وتطرق إلى لعبة البادل تنس الوليدة، والتي حظيت بإقبال كبير من قبل عشاق ومحبي هذه اللعبة، لافتاً إلى أن انضمام لعبة البادل يعكس الاهتمام الكبير لإدارة نادي الفجيرة بكل الألعاب التي ينظمها ويستضيفها النادي، مشيراً إلى الحراك الكبير الذي يشهده النادي خلال هذه أيام عقب انضمام لعبة البادل.

دراسة

وفيما يتعلق بتنظيم النادي لبطولات كبرى للتنس قال بهروزيان: هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وإمكانات وشركات راعية، مشيراً إلى أنهم على تواصل مع عدد من الشركات لرعاية بطولات النادي، فضلاً عن العلاقة المميزة التي تربط النادي بمجموعة الحبتور، وسيكون لدينا مشروع مشترك سيتم الكشف عنه في حينه، وأبدى استغرابه لعدم ظهور لاعبين محليين عقب اعتزال اللاعب الدولي عمر بهروزيان على الرغم من توفر الإمكانات وتواجد مواهب على قدر عالٍ من التميز.

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