دافي نجمة «نخبة السيدات» في مونديال الترايثلون بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توجت فلورا دافي من برمودا بلقب بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022 في فئة النخبة للسيدات خلال المنافسات التي جرت أمس ضمن فعاليات البطولة التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون.

وحصلت دافي على اللقب بعد أن أنهت المنافسات الثلاثية «السباحة، الدراجات، الجري» في زمن قدره 01:53:24 ساعة، حيث استطاعت بعد تأخرها في مرحلة السباحة بعشرة مراكز أن تصل إلى المركز الثالث مع نهاية سباق الدراجات، وسرعان ما تصدرت دافي الترتيب قبل نهاية اللفة الأولى من مرحلة الجري.

واحتلت المصنفة الأولى عالمياً البريطانية جورجيا تايلور براون المركز الثاني متأخرة بفارق 1.04 دقيقة عن دافي، وكانت دافي قد أحرزت في العام الماضي لقب بطولة عالمية أبوظبي للترايثلون التي أقيمت في جزيرة ياس.

وتختتم البطولة فعالياتها اليوم، بسباق النخبة للرجال المحترفين، والذي يشارك فيه نخبة نجوم العالم. وشهدت منافسات أمس سباق بطولة العالم للرجال والسيدات تحت 23 عاماً، حيث شارك 101 رياضي، بواقع (62) من الرجال، و(39) من السيدات في السباق، واختتمت المنافسات بسيطرة بريطانية لكلا الفئتين، ففاز البريطاني كونور بنتلي بسباق الرجال ومواطنته كيت وو بسباق السيدات، وحقق الأول زمناً قياسياً قدره 01:50:15 ساعة، متقدماً بـ 0.9 ثانية فقط على الهنغاري جيرجيلي كيس، في حين جاء البريطاني هاميش رايلي في المركز الثالث متخلفاً بـ 0.14 ثانية، ونجحت وو في اقتناص لقب بطولة العالم للترايثلون للسيدات تحت 23 عاماً محققة زمناً قدره 2:00:18 ساعة، وجاءت الألمانية أنيكا كوخ في المركز الثاني متأخرة بـ 25 ثانية عن كيت، وحلت الإيطالية بيانكا سيريجني في المركز الثالث محققة 2:01:14 ساعة. وعلى صعيد ترايثلون الأطفال وسباقات الناشئين، شارك عدد كبير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة في السباق المجتمعي.

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