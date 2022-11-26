إقبال واسع على المشاركة في مزاينة رزين

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت مزاينة رزين بمهرجان الظفرة بدورته الـ 16، إقبالاً واسعاً من ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في مسابقات المزاينة التي تستمر حتى يوم غدٍ، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتعد مزاينة رزين المحطة الثانية بمهرجان الظفرة ضمن موسم مزاينات الإبل بإمارة أبوظبي الذي يعكس الدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مشاريع صون الثقافة والتراث في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يحظى مهرجان الظفرة بإقبال واسع من ملاك الإبل الأصيلة، وعشاق التراث من مواطنين ومقيمين وسياح.

وتوجت اللجنة المنظمة لمزاينة رزين بمهرجان الظفرة 16، الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط الإيذاع المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، إذ تضمن 13 شوطاً خصص لها 120 جائزة قيمة، منها شوطان لإبل أصحاب السمو الشيوخ (مفاريد – محليات، ومفرودة وحقة – مجاهيم)، و10 أشواط للإبل الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم وشوط للمهجنات الأصايل.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ورجل الأعمال فرج بن حمودة الظاهري وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

نتائج

وأسفرت النتائج في شوط إيذاع لأصحاب السمو الشيوخ – محليات، فوز «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفازت «سلهوده» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «الخليجيه» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي، وحلت في المركز الرابع «عقايب» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الخامس «الظبي» لمالكها الشيخ نايف عيد محمد ثاني آل ثاني.

وفي شوط (مفردة – حقة) لأصحاب السمو الشيوخ – مجاهيم، فازت «ساره» لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبد العزيز آل سعود بالمركز الأول، وفازت «الجازي» لمالكها الأمير عبدالله سلطان ناصر عبد العزيز آل سعود بالمركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «شلفا» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي.

تميز

فازت «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري من الإمارات بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (1) محليات ، بينما فازت «السلع» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري من الإمارات بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (2) محليات، ، وحصدت المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (1) مجاهيم، «مبروكة» لمالكها الرامس صالح محمد المنهالي من الإمارات.

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