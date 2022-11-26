آلاف المطايا في انطلاقة «جائزة زايد الكبرى»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس، بميدان الهجن في الوثبة بالعاصمة أبوظبي منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2022 بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وتستمر حتى 1 ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، اليوم الأول للمنافسات التي بدأت بالسباق التراثي المخصص للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة والتي أقيمت بالميدان الغربي للهجن بالوثبة، وذلك في ظل اهتمام اللجنة المنظمة بالسباقات التراثية التي شكلت بداية رياضة الهجن في الدولة ولتشجيع النشء والشباب على الاهتمام برياضة الآباء والأجداد.

وركضت المطايا المشاركة لمسافة 2 كلم على مدار 10 أشواط السباق التراثي، خلال منافسات الفترة المسائية.

وقررت اللجنة المنظمة في لفتة تعبر عن الاهتمام بالسباق التراثي منح جميع المشاركين في السباق جوائز نقدية قيمة سواء من أحرز الفوز أو المراكز الأولى وحتى المراكز الأخيرة.

وحلقت «عتاب» لمالكها محمد عبد الله الخاطري بناموس الشوط الأول في السباق التراثي، وتوجت بالمركز الأول والجائزة المالية وقدرها 100 ألف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في 3.40.09 دقائق.

وشهد الشوط الثاني فوز «ف» لنهيان محمد المحرمي وحصد الناموس والمركز الأول، وقطع مسافة الشوط البالغة 2 كلم في توقيت زمني قدره 3.15.7 دقائق، بينما حلق بلقب الشوط الثالث «هتاش» وأهدى مالكه عبد الله حمد الكربي الناموس والمركز الأول بتوقيت 3.11.02 دقائق.

وانتزع «زعفران» لزايد علي بن عبيد الراشدي لقب الشوط الرابع ضمن السباق التراثي، محققاً زمناً قدره 3.12.09 دقائق، فيما حلق «الواعي» لحمدان محمد عتيق العامري بناموس الشوط الخامس بتوقيت 3.11.08 دقائق.

تألق

وشهد الشوط السادس فوز «لطام» لسعيد راشد العوادي الخاطري بالمركز الأول ولقب الشوط بعد أن قطع مسافته في 3.12.03 دقائق، أما الشوط السابع فكان من نصيب «مختبر» لأحمد راشد سعيد المنصوري الذي عبر خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 3.11.08 دقائق، بينما فاز بناموس الشوط الثامن «برزان» لسلطان سالم علي مجيرن الشامسي محققاً زمناً قدره 3.10.09 دقائق.

وفي الشوط التاسع كانت «حفلة» لعبيد سالم محمد الراشدي على موعد مع المركز الأول بزمن قدره 3.11.02 دقائق. واختتم السباق التراثي بالشوط العاشر والأخير والذي شهد فوز «دمعان» لسيف محمد معضد المشغوني وقطع مسافة الشوط في 3.18.02 دقائق.

وعبر ملاك الهجن عن سعادتهم بانطلاق جائزة زايد الكبرى للهجن، وعودة السباقات التراثية، مؤكدين أن جائزة زايد الكبرى تمثل أحد أهم سباقات الهجن في المنطقة كونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، وتحقيقها للنجاحات عاماً تلو الآخر منذ انطلاقها في عام 1994.

وثمن ملاك الهجن قرار اللجنة العليا المنظمة للجائزة بتخصيص جوائز مالية قيمة لكل المشاركين في السباق التراثي، مما يؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة ودعم رياضة الهجن التراثية.

وتقام اليوم منافسات سن الحقايق بالميدان الجنوبي بالوثبة على مدار 40 شوطاً، بواقع 20 في الفترة الصباحية و20 في الفترة المسائية، وتبرز الأشواط الأربعة الرئيسية الأولى في الفترة المسائية، والتي تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وبندقية الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 800 ألف درهم.

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