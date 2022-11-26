موظفو إقامة دبي يتألقون في «الصالات» والبولينغ

المصدر: (دبي - البيان)

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في أجواء حماسية، كرم الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الموظفين المتوجين ببطولة معالي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لكرة قدم الصالات.

وتربعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي على المركز الأول بعد فوزها على إدارة الموارد البشرية بالهيئة بنتيجة 9 - 5 في المباراة النهائية بصالة نادي الجزيرة، فيما أحرز موظفو إقامة دبي المراتب الأولى، حيث حصل اللاعب منصور السويدي على لقب هداف البطولة، فيما حصل سعيد الحتاوي على لقب أفضل حارس في البطولة.

وكرم الفريق محمد أحمد المري الموظفات اللواتي تألقن في منافسات بطولة البولينغ ومنافسات كرة الطاولة ضمن النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، مشيداً بجهود القائمين على البطولتين ومهنئاً موظفي وموظفات إقامة دبي بهذا التميز الرياضي، كما تألقت ريم جمال بالمركز الأول في البولينغ وأسماء السويدي بالثاني، أما وعد محمد فتصدرت كرة الطاولة بالمركز الأول، ثم أمينة عادل بالمركز الثاني.

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