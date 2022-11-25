أُنس جابر تواجه إيما رادوكانو في «عالمية مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، في نسختها 14، عن جدول المباريات التي تقام بأرض المركز الدولي للتنس، بمدينة زايد الرياضية، في أبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي العالم. ويفتتح مباريات اليوم الأول في 16 ديسمبر، ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الرابع عالمياً، وكاميرون نوري، المصنف الأول على بريطانيا، وتجمع المباراة الثانية في اليوم نفسه، حامل اللقب أندري روبليف وفرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2022.

وتختتم فعاليات اليوم الأول بمباراة للسيدات، بين التونسية أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً، التي تأهلت إلى نهائي غراند سلام 2022، وإيما رادوكانو، المصنفة الأولى في بريطانيا، وتم عرض قرعة مباريات البطولة على برج مبادلة في أبوظبي.

وستقام في اليوم التالي، مباريات نصف النهائي، وتشهد مشاركة كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، والذي يشارك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسيلعب مع الفائز من لقاء تيافوي وروبليف، فيما يلتقي كاسبر رود، المصنف الثالث عالمياً مع الفائز من مباراة تسيتسيباس ونوري، وستقام المباراة النهائية في الثالثة عصر يوم 18 ديسمبر، لإتاحة الفرصة للجماهير، لمتابعة نهائي مونديال قطر.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: كشفت القرعة عن مباريات مميزة، تجمع بين تسيتسيباس ونوري، اللذين يطمحان لكسر سجل الانتصارات المتعادلة في المباريات التي جمعتهما، في حين يواجه تيافوي نظيره روبليف، بعد المباراة التي جمعتهما في ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة، إضافةً إلى مباراة السيدات التي تقدم دائماً مواجهةً حماسيةً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز