1000 مشارك في سباق الجري بـ «الرياضية العمالية» الأحد

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تتواصل منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وبلدية دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا» وتستمر حتى 31 مارس 2023، وتقام منافساتها في عدة مواقع مختلفة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة، ويشارك فيها 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي.

وتقام منافسات سباق الجري بعد غدٍ الأحد في حديقة المحيصنة 2 بمشاركة أكثر من 1000 عامل يتنافسون في ثلاث مسافات هي 10 و5 و3 كيلومترات ضمن فئتين هما من 16 إلى 40 سنة وفئة 40 سنة فما فوق. وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم الأحد 11 ديسمبر المقبل التي تقام في ملاعب دلسكو أرينا بمنطقة القوز وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر، وتنطلق منافسات شد الحبل يومي 8 و15 يناير 2023 في حديقتي المحيصنة والقوز، كما تقام منافسات مصارعة الذراعين يوم 22 يناير في ملاعب دلسكو أرينا بمنطقة القوز، وتقام منافسات بطولة السباحة يوم 5 فبراير في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، وتقام فعاليات اليوغا يوم 12 فبراير في منشآت دي بي ورلد بمنطقة جبل علي، وتنطلق منافسات بطولة كرة السلة يوم 19 فبراير وتقام في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز وتستمر حتى يوم 26 فبراير، وتنطلق بطولة الكريكت الثانية يوم 5 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل علي وتستمر حتى يوم 19 مارس.

ختام ناجح

وكانت منافسات بطولات كرة القدم والكريكت والريشة الطائرة قد اختتمت بنجاح كبير، ففي بطولة كرة القدم التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر على ملاعب ديتكو بمنطقة جبل علي وشارك فيها 21 فريقاً، وفاز فيها فريق شركة فارنيك بالمركز الأول، تلاه فريق شركة جمعة الماجد، وحل فريق فريق ديتكو في المركز الثالث كما فاز بجائزة اللعب النظيف. وفي منافسات الريشة الطائرة التي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر على ملاعب دلسكو الرياضية بمنطقة القوز بمشاركة 19 فريقاً، فاز فريق شركة إينوك للبترول بالمركز الأول، تلاه فريق شركة دلسكو في المركز الثاني، وفاز فريق إمريل بجائزة اللعب النظيف، وفي منافسات بطولة الكريكت التي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر في ملاعب نزل للكريكت بمنطقة جبل علي وشارك فيها 32 فريقاً، فاز فريق نزل نايت رايدرز بالمركز الأول، تلاه فريق ديزرت جروب في المركز الثاني، وفاز فريق فارنيك بجائزة اللعب النظيف.

وتقام منافسات الدورة الرياضية العمالية يوم الأحد من كل أسبوع في 6 مواقع هي، جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، دتكو، ودلسكو، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وبرنامج تقدير.

هدف

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

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