أجواء حماسية في منافسات اليوم الأول لـ«نخبة الباراتراياثلون»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أمس منافسات فئة نخبة الباراتراياثلون ضمن نهائيات بطولة العالم للتراياثلون (أبوظبي 2022)، التي تقام برعاية ضمان، في الفترة من 23 - 26 نوفمبر الجاري، في جزيرة ياس بأبوظبي، بمشاركة 112 رياضياً من أصحاب الهمم، ضمن 12 فئة حسب نوع الإعاقة، في أجواء حماسية ومنافسات قوية للفوز بميداليات البطولة الأغلى والأهم لرياضي التراياثلون حول العالم.

واستطاع الهولندي جيتزي بلات أن يحقق الصدارة في فئة «PTWC» للرجال بحصوله على المركز الأول محققاً زمناً قياسياً قدره 00:57:56 دقيقة، متقدماً بـ 2.58 ثانية فقط على النمساوي فلوريان برونغرابر، في حين جاء الهولندي غيرت شيبر في المركز الثالث متخلفاً بـ 2.91 ثانية.

أما عن فئة «PST2» للرجال، فقد فاز بها الفرنسي جون ريبستن، متقدماً على الاسباني ليونيل موراليس بفارق 1.19 ثانية فقط، في حين جاء المركز الثالث من نصيب البلجيكي ويم ديبايبي. في حين نجح الاسباني دانيال مولينا في الفوز بفئة «PST3»، حيث استطاع إتمام مراحل السباق في زمن قدره 01:10:35 ساعة، متفوقاً على الهولندي نيكو فان دير بورغت بفارق أقل عن نصف ثانية فقط، وجاء الألماني ماكس جيلهار في المركز الثالث ضمن فائزي هذه الفئة.

وجاءت فئة «PST4» بمشاركة 5 من أصحاب الهمم، حيث نجح الفرنسي ألكسيس هانكوينكايت بالفوز بفارق 1.87 ثانية عن المركز الثاني الذي حصل عليه نظيره الفرنسي بيير أنطوان بايلي، وجاء الأسترالي جيريمي بيكوك في المركز الثالث. واستطاع الكندي ستيفان دانيال بالفوز في فئة «PST5»، بزمن قدره 00:58:24 دقيقة فقط، متقدما على الألماني شولز، يليه الأمريكي كريس هامر، وفي فئة «PTVI» استطاع البريطاني ديف إليس بتحقيق المركز الأول بزمن قدره 00:59:13 دقيقة يليه الفرنسي تيبوت ريغو.

وعلى صعيد مشاركات السيدات، استطاعت اللاعبة الأسترالية لورين باركر من تحقيق المركز الأول في فئة «PTWC» للسيدات بزمن قدره 1:08:43 ساعة، أما عن فئة «PST2» للسيدات فقد فازت بالمركز الأول وبزمن قدره 1:19:08 ساعة الأمريكية هايلي دانس ، وفي فئــة «PST3» فازت الهولندية أليس مارك بالمركز الأول بزمن وقدره 1:20:13 ساعة، وفي فئــة «PST4» حققت الإسبانية أندريا رانز المركز الأول بزمن قدره 1:12:52 ساعة ، وفي فئة «PST5» فازت الأمريكية جريس نورمان بالمركز الأول بزمن وقدره 01:05:59 ساعة، وفي فئة «PTVI» فازت الإسبانية سوزانا رودريجيز بالمركز الأول بزمن وقدره 01:08:11 ساعة.

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