«ماي دبي» راعٍ رسمي لبطولة «تي 10 أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماي دبي»، مشاركتها بصفة الراعي الرسمي عن فئة شركات مياه الشرب في الموسم السادس من بطولة «تي 10 أبوظبي»، التي انطلقت أول من أمس وتستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل في استاد الشيخ زايد للكريكت في أبوظبي، برعاية «دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي»، و«مجلس أبوظبي الرياضي»، و«نادي أبوظبي للكريكت».

مكانة رائدة

وتقدم «ماي دبي» للاعبين في هذا الموسم «ماي دبي زيرو بلس» للمرة الأولى، وهي مياه قلوية خالية من الصوديوم، تُعزز التمثيل الغذائي وترطب الجسم بشكل أسرع، بما يحسن لياقتهم ويدعم أداءهم.

وتعكس الشراكة طويلة الأمد بين «ماي دبي» وبطولة «أبوظبي تي 10» المكانة الرائدة للشركة بمياه الشرب المعبأة المفضلة لدى الرياضيين ومتابعي الرياضات في دولة الإمارات، حيث تحرص الشركة على تقديم مياه الشرب عالية الجودة لكُبرى الفعاليات الرياضية الدولية في المنطقة، تماشياً مع رؤيتها بتعزيز الممارسات الصحية وتسليط الضوء على أهمية شرب المياه بانتظام.

مبادئ الاستدامة

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»: «تسعدنا مواصلة شراكتنا مع بطولة»أبوظبي تي 10«وتلبية احتياجات اللاعبين المشاركين بمياه الشرب عالية الجودة، وتحرص»ماي دبي«على إبراز أهمية شرب المياه بصورة كافية لتعزيز نمط الحياة الصحي والنشط، وهي تلتزم بتبني مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها، إذ إننا نعتمد الأساليب الصديقة للبيئة في إنتاج المياه المعبأة، ونتطلع قدماً إلى هذا الموسم من البطولة، ونأمل أن يستمتع به محبو الكريكيت، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة».

ودأبت «ماي دبي» على اتباع استراتيجية متكاملة في إبرام الشراكات، الأمر الذي أسهم في ترسيخ السمعة المرموقة للشركة، حتى باتت واحدةً من العلامات التجارية لمياه الشرب المعبأة التي يفضِّلها الرياضيون، وشريكاً رئيسياً لأبرز الفعاليات الرياضية، بما فيها «كأس آسيا للكريكيت 2022»، و«الدوري الهندي الممتاز 2020»، و«تحدي دبي للياقة»، و«بطولات سوق دبي الحرة للتنس»، وسباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة».

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