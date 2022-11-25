450 لاعباً في «غرب آسيا للكاراتيه»

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم منافسات بطولة غرب آسيا للكاراتيه بصالة الألعاب الفردية بنادي الشارقة بالحزانة، ويشارك في البطولة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة في غرب آسيا أبرزها الإمارات والسعودية والكويت والأردن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر مجلس الشارقة الرياضي للإعلان عن تفاصيل البطولة.

حضر المؤتمر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، وإبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومختار سيف أمين عام اتحاد غرب آسيا، وأيوب لشكري مدير البطولة، وحميد شامس أمين عام اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وأشاد اللواء «م» عبدالناصر عبدالرزاق برعاية سمو ولي عهد الشارقة للبطولة، وثمن اهتمام ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، وشكر عيسى هلال الحزامي على توفير كل عوامل النجاح لتنظيم البطولة، وقال: إن النسخة الحالية شهدت مشاركة قياسية بفضل إقامتها في الإمارات والسمعة الدولية التي تتمتع بها في مجال التنظيم والاستضافة.

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