13 % زيادة في عقود رعاية الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، أن عقود رعاية النادي وصلت إلى آفاق غير مسبوقة وتعتبر هي الأعلى في تاريخه.

ووقع الأهلي، أمس، عقود الرعاية الجديدة مع شركة اتصالات مصر، كراع أساسي وشريك تكنولوجي، لـ 4 سنوات، بزيادة أكثر من 13 % عن عقود الرعاية السابقة، وذلك بخلاف الرعاة الآخرين والشركات الموجودة على قميص النادي.

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي للصحافيين عقب توقيع العقود: إن النادي يعمل على تطوير رؤية المباريات طوال الوقت، وأن شركة اتصالات مصر قادرة على أن تكون مطوراً لتقديم متعة للجمهور بشكل يليق باسم ومكانة النادي وجمهوره.

وأضاف أن هناك تطابقاً بين العلامة التجارية الجديدة والنادي، وهذا يسهل من أهداف الطرفين، خصوصاً أن الشركة الراعية قادرة على تحقيق التواصل بين النادي وجماهيره بطرق ورؤية تكنولوجية جديدة حول العالم.

في سياق مختلف، أبدى مجلس إدارة نادي أسوان استياءه من المستوى الذي ظهر عليه طاقم تحكيم مباراته أمام نظيره فيوتشر. وذكر أسوان في بيان رسمي، أنه يرفض الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له طوال المباراة.

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