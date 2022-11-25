«غنتوت» للبوانيش الشراعية في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بكورنيش العاصمة، اليوم، سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، ضمن الجولة الثالثة لهذه الفئة في موسم السباقات البحرية التراثية. يشارك في المنافسات 50 بانوشاً بمجموع 350 بحاراً يتنافسون في السباق الذي يقام لمسافة 8 أميال بحرية.

وكانت الجولة الثانية من هذه الفئة «سباق العالية» قد نظمها النادي يوم الجمعة الماضي وسط مشاركة كبيرة أيضاً من الشباب، ويعد السباق هو الثاني الذي ينظمه النادي بعد سباق مهرجان دلما التاريخي الخامس الذي حقق نجاحات منقطعة النظير بمشاركة 2500 بحار رسموا لوحة فنية رائعة عبرت عن عشق أهل الإمارات لتراثهم الوطني الأصيل.

ثقة

وأعرب ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل أكثر من رائع لاسيما بعد النجاح الذي حققته الجولة الثانية لهذه الفئة أيضاً والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

وقال: «الإقبال على المشاركة كان كبيراً وأعتقد أن المنافسة ستكون مثيرة أيضاً، مؤكداً أن الأجواء حالياً جميلة لاسيما في ظل النجاحات التي تحققها الأحداث الرياضية التي تستضيفها الدولة في هذه الفترة التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الحادي والخمسين للدولة».

وشدد على أن فئة البوانيش مهمة للغاية لاسيما وأنها من الفئات التي تساهم في تطوير مهارات البحارة وتعليمهم أسس القيادة البحرية تمهيداً لتواجدهم في سباقات الفئات الكبيرة أمثال فئتي 43 قدماً و 60 قدماً.

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