بني ياس ينفرد بصدارة دوري الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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انفرد بني ياس بصدارة جدول ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعد فوزه على ضيفه العين بنتيجة 3 - 1، في مباراتهما ضمن الجولة السادسة للمسابقة، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 6 انتصارات، ويصل إلى 16 نقطة، ويظل العين في المركز الثاني بـ 4 انتصارات وبرصيد 13 نقطة.

وصعد النصر إلى المركز الثالث بعد تحقيقه انتصاره الرابع ووصوله إلى 12 نقطة، وذلك على حساب ضيفه عجمان بنتيجة 3-0، فيما تراجع عجمان إلى المركز السابع بانتصار وحيد و3 نقاط.

وارتقى شباب الأهلي، إلى المركز الرابع بتحقيقه انتصاره الرابع ووصوله إلى 11 نقطة، وذلك بنتيجة 3-1، على ضيفه الجزيرة، والذي تراجع إلى المركز الخامس بتوقفه عند 3 انتصارات و10 نقاط.

وحقق الوصل انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه حتا بنتيجة 3-1، وصعد الوصل إلى المركز السادس بانتصار وحيد و4 نقاط، وتراجع حتا إلى المركز الثامن الأخير بانتصار وحيد و3 نقاط.

ومن المقرر أن تختتم مباريات الدور الأول للدوري يوم غدٍ، عندما يلتقي العين مع حتا، وعجمان مع بني ياس، والجزيرة مع النصر، والوصل مع الأهلي.

وستقام مباريات الدور الثاني للدوري خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 4 فبراير المقبل، ويتأهل بعدها أصحاب المراكز الأربعة الأوائل في الترتيب، للمنافسة على درع الدوري من خلال خوض دورة «البلاي أوف».

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