تتويج الفائزات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، فرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والرياضيات الفائزات في "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" التي اختتمت نسختها العاشرة مساء اليوم (الخميس) بمشاركة نسائية كبيرة تجاوزت 1500 رياضية تنافسن في 10 رياضات.

وتقدّم سموه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعم سموها ورعايتها لهذه الدورة الرياضية الكبرى، ودعم المرأة الإماراتية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.

وهنّأ سموه جميع الفائزات والمشاركات في هذه الدورة المتميزة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر "مكتبة محمد بن راشد" وقال سموه: "نبارك للدوائر والمؤسسات والفرق الفائزة في المنافسات، وللرياضيات اللواتي حققن الفوز في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، كما نهنئ جميع المشاركات في هذه الدورة الرياضية الرائدة التي تشرفت بارتباطها باسم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ما أكسب هذا الحدث الرياضي مكانة كبيرة في قلوب الجميع وعزز من شأنها كرمز لتطور الرياضات النسائية في الدولة".

وأضاف سموه: "حرص مجلس دبي الرياضي دائماً على الالتزام بنهج دولة الإمارات في دعم المرأة في شتى المجالات، وعمل على تمكينها في المجال الرياضي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التنافسية والمجتمعية على مدار العام وفي مختلف الرياضات، لكن هذا الحدث السنوي يحتل مكانة مميزة في برامج المجلس، ولدى القطاع الرياضي عموماً لما له من خصوصية اكتسبها من الاسم الغالي الذي يحمله، وكذلك دور هذا الحدث في نشر ممارسة الرياضة وتطوير مستوياتها حتى أصبحت الدورة الحدث السنوي الأهم على مستوى رياضة المرأة، واستقطبت على مدار 10 سنوات مشاركة أكثر من 360 جهة حكومية وخاصة مثلها أكثر من 7000 رياضية أغلبهن إماراتيات".

وختم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي بقوله: "سنواصل تنظيم ودعم هذه الدورة الرياضية وتعزيز مكانتها ودورها الكبير في تطوير الرياضة النسائية في دولة الإمارات وفي تمكين المرأة في المجال الرياضي".

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزات في منافسات النسخة العاشرة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.

حضر حفل مراسم التتويج سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وسعادة موزة المري، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس.

تصدر

وتصدرت شرطة دبي في عدد الميداليات الملونة التي حصدتها في مقابل المؤسسات المشاركة في النسخة العاشرة من الدورة، حيث حققت لاعباتها 8 ميداليات في مختلف البطولات هي: المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومترًا والمراكز الأولى الثلاثة في الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومترًا، والمركز الأول في بطولة الكروسفت فئة المقيمات، والمركز الأول في بطولة الريشة الطائرة فئة المواطنات، والمركز الثاني في بطولة البادل فئة المواطنات، المركز الثالث في البولينغ فئة المواطنات.

وحصدت لاعبات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 6 ميداليات هي: المركزين الثاني والثالث في بطولة الشطرنج، والمركز الثاني في بطولة الكروسفت في فئتي المواطنات والمقيمات المركز الثالث في سباق الجري فئة المواطنات، المركز الثالث في بطولة الاسكواش، وحصدت لاعبات هيئة الطرق والمواصلات بدبي 5 ميداليات هي: المركز الأول في بطولة البادل تنس فئة المقيمات، المركز الأول في بطولة الرياضات الالكترونية المركز الثاني في سباق الدراجات الهوائية فئة المواطنات والمركز الثالث في فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومترًا، المركز الثالث في بطولة الكروسفت فئة المواطنات.

وحققت لاعبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 4 ميداليات هي: المركزين الأول والثاني في بطولة البولينغ لفئة المواطنات، المركزين الأول والثاني في بطولة كرة الطاولة، المركز الثالث في بطولة البادل تنس لفئة المواطنات، وحصدت لاعبات بلدية دبي 3 ميداليات هي: المركزين الثاني والثالث في بطولة البادل تنس لفئة المقيمات، والمركز الثالث في بطولة الرياضات الالكترونية.

وتضمنت النسخة العاشرة من الدورة 10 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينغ التي أقيمت في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وسباق الجري الذي أقيم في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية الذي أقيم في مضمار ميدان لمسافتي 20 و30 كيلومترًا، والبادل تنس التي أقيمت في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز، و"الكروس فت" التي أقيمت في نادي لونا الرياضي للسيدات، والاسكواش التي أقيمت في نادي دبي للسيدات، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة اللتين أقيمتا في نادي النصر الرياضي، والشطرنج التي أقيمت في نادي دبي للشطرنج، والألعاب الالكترونية التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز