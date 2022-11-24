51 ميدالية لناشئات «قوى الإمارات» بالكأس الغالية

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات 51 ميدالية متنوعة في بطولة كأس رئيس الدولة لألعاب القوى لفرق الناشئين والناشئات، وفرق التتابع والتي أقيمت في استاد القوات المسلحة، بتنظيم اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوج فريق نادي الإمارات بكأس المركز الأول في فئة الناشئات وتوج اللواء الدكتور محمد المر رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور فهد بن جمعة، نائب الرئيس، وتقدم يوسف البطران رئيس مجلس إدارة النادي بالتهاني للاعبات لتحقيقهن الميداليات، والتي تعكس العمل الكبير والمجهود المميز للاعبين بقيادة جمال القرصي مشرف الألعاب الفردية والجماعية، هادي كريم المدرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز