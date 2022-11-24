نخبة أبطال العالم في «دولية دبي للياقة» 2 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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يشارك 40 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية من الرجال والسيدات في منافسات النسخة العاشرة من «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، وتقام من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، في قاعة كوكاكولا أرينا، وتم اختيار المشاركين من خلال المنافسات التأهيلية التي أقيمت في مختلف دول العالم على مدار 3 أسابيع، حيث تأهل 20 من الرجال و20 من السيدات، من أفضل الرياضيين سيتنافسون في دبي على مجموع جوائز أكثر من 1.4 مليون درهم، وسيتم بث فعاليات البطولة على الهواء مباشرة عبر مختلف القنوات الرياضية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة وقناة البطولة على منصة اليوتيوب.

وقال سعود الشامسي مدير البطولة: ستشهد البطولة منافسات قوية وصعبة لاقتصار المشاركة على أقوى الرياضيين في العالم، ومن أبرزهم برنت فكاوسكي بطل كندا وحامل لقب بطولة دبي لعام 2019، ولازار دوكيتش بطل صربيا ووصيف النسخة السابقة من البطولة، ويونا كوسكي بطل فنلندا، كما تشارك بطلات العالم من السيدات وأبرزهن كلاوديا جلك بطلة فرنسا، وايوفي بورك بطلة بريطانيا، وجيمي سميندز بطلة نيوزيلاندا وحاملة لقب بطولة دبي لعام 2016.

وأضاف: تعد بطولة دبي الدولية للياقة البدنية من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي لما تتميز به من قوة المنافسة ومستوى الرياضيين المشاركين فيها، كما تم تقليل مساحة حلقة المنافسة مع زيادة درجة صعوبة الألعاب بما يواكب مكانة البطولة التي تحولت من المحلية إلى العالمية، ونهدف من تنظيمها إلى زيادة أعداد الممارسين لرياضة اللياقة البدنية في الدولة، لما لها من فائدة كبيرة في تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع، وإبراز مكانة دبي على الخريطة الدولية كوجهة عالمية لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بشكل عام وبطولات اللياقة البدنية بشكل خاص.

وتتضمن البطولة المنافسة في 8 تدريبات صعبة من بينها تدريبات تنقسم إلى أكثر من جزء، ويتنافس المشاركون في 3 تمارين مختلفة.

وتعد «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية»، أكبر بطولة من نوعها بعد بطولة العالم التي تقام في الولايات المتحدة من حيث قوة المنافسات وقيمة جوائزها، وعدد المتابعين، وتجاوز عدد المشاهدات لها على شبكة الإنترنت أكثر من مليون مشاهدة، كما تم إعداد فيلم وثائقي عن البطولة بثته قنوات نيتفليكس وأمازون، إضافة إلى شبكة الترفيه الخاصة بطيران الإمارات.

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