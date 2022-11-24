«عقارات جميرا» تستضيف بطولة جولة دي بي ورلد حتى 2031

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد، أمس، عن اتفاقية جديدة مع عقارات جميرا للغولف، دبي، تواصل الأخيرة بموجبها استضافة بطولة جولة دي بي ورلد – دبي حتى عام 2031.

وتعد عقارات جميرا للغولف، التي تديرها مجموعة وصل لإدارة الأصول، وجهة عالمية المستوى لرياضة الغولف، حيث تضم ملعبي غولف معروفين عالمياً هما ملعب «إيرث» وملعب «فاير»، تديرهما «دبي للغولف» وهي شركة تابعة لمجموعة «وصل».

وقال مصطفى الهاشمي، الرئيس التنفيذي للضيافة في وصل للضيافة والترفيه: يسر دبي للغولف أن تمد شراكتها طويلة الأمد مع جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف حتى عام 2031، وتعد الغولف إحدى الرياضات المحبوبة في إمارة دبي التي اشتهرت باستضافة الفعاليات ذات المستوى العالمي، بما في ذلك بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام على ملعب «إيرث» الشهير«بشكل سنوي، وتشهد مشاركة أفضل 50 لاعباً حول العالم وبحضور جماهير لأكثر من 5000 شخص يومياً ومن جميع الجنسيات والأعمار.

تفاعل

من جهته قال جاي كيننينغز، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى جولة دي بي ورلد: لطالما تلقينا ردود فعل إيجابية من اللاعبين والجماهير حول المرافق في عقارات جميرا للغولف والحفرة الثامنة عشرة في ملعب إيرث، وهي عبارة عن حفرة بمعدل خمس ضربات محاطة بالمياه، حيث أصبحت خلفية مميزة لنهائيات موسمنا، وتمكننا هذه الصفقة الجديدة طويلة الأمد من التخطيط للمستقبل وضمان أن النسخ المقبلة من بطولة جولة دي بي ورلد ستواصل وضع معايير جديدة لتفاعل الجمهور، وترتبط الجولة بإمارة دبي منذ عام 1989، وهذه الاتفاقية تعزز العلاقة التي تستمر في تعزيز مكانة دبي كوجهة مركزية على التقويم الرياضي السنوي.

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