نهائيات «مونديال الترايثلون أبوظبي» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تنطلق اليوم بالعاصمة أبوظبي نهائيات بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وبرعاية «ضمان» وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل. يشارك في البطولة نخبة من كوكبة الرياضيين في العالم وبمشاركة أكثر من 80 اتحاداً دولياً، وتشمل عدة فئات مختلفة هي سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وخالد الفهيم رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، وستيوارت ليذربي رئيس الشؤون التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بالمشاركين في النهائيات المرتقبة بمختلف أدوارهم، وتسرنا استضافة هذا الحدث المرموق الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي للترايثلون على منحنا فرصة استضافة هذا الحدث العالمي وثقتهم في إمكانياتنا للخروج بحدث مميز ومبهر».

من جانبها قالت ماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: «يشهد الحدث ترقباً كبيراً، ويستقطب أعداداً هائلة من الراغبين بالمشاركة ضمن فئاته المتنوعة والتي تشمل النخبة والفئة العمرية وبارا ترايثلون، ستكون أبوظبي المحطة المثالية لختام الموسم، نحن متحمسون لتتويج العديد من الأبطال هنا في جزيرة ياس، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للترايثلون، وشركة ضمان على مساعدتنا ودعمنا في تنظيم حدث بهذا الحجم الكبير».

حدث مهم

من جهته قال خالد الفهيم، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون: «إن استضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي أمر بغاية الأهمية للجميع، فهي فرصة مثالية لرياضيي النخبة للتنافس مع أفضل الأسماء العالمية في الترايثلون، وتجربة رائعة للرياضيين المحليين للمشاركة في حدث عالمي جنباً إلى جنب مع الأبطال العالميين، نأمل بأن يستفيد لاعبونا من هذا الاحتكاك مع الأبطال العالميين، ونتمنى التوفيق للجميع».

كما حضر المؤتمر الصحفي عدد من أبرز لاعبي الترايثلون المشاركين في البطولة، ومنهم النيوزيلندي هايدن وايلد المصنف الأول عالمياً، وجيتزي بلات البطل البارالمبي، وشارون بيون، إضافة إلى هناء النابلسي لاعبة المنتخب الإماراتي.

وتعد نهائيات بطولة العالم للترايثلون، أهم الأحداث الرياضية في التقويم السنوي لرياضة الترايثلون في العالم، حيث تجتمع نخبة من رياضيي الصف الأول للمنافسة ضمن فئة سباقات النخبة للرجال والنساء على حد سواء. كما يستضيف الحدث أفضل عشرة رياضيين في العالم في كلتا الفئتين إلى جانب مشاركة مجموعة من الأبطال الأولمبيين والعالميين ومن دول الكومنولث وأوروبا، ضمن أجواء رياضية وحماسية غير مسبوقة

وتستقبل أبوظبي جميع الرياضيين العالميين الذين اعتلوا منصة التتويج الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو، وهم النرويجي كريستيان بلومينفيلت الفائز بالميدالية الذهبية، والبريطاني أليكس لي الفائز بالميدالية الفضية من بريطانيا، والنيوزيلندي هايدن وايلد الفائز بالميدالية البرونزية. ويتربع وايلد ولي في التصنيف الأول والثاني عالمياً على التوالي، ويحرصان على خوض غمار المنافسة وحصد لقب نهائيات بطولة العالم للترايثلون بأبوظبي.

أما على صعيد السيدات المشاركات في نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، فتتصدر المشهد البرمودية فلورا دافي الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021، وستخوض منافسة شرسة ضد المصنفة الأولى عالمياً البريطانية جورجيا تايلور براون، علماً بأن دافي حصلت على الميدالية الذهبية في أبوظبي العام الماضي، وهي تتطلع إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيدها المتميز من الألقاب العالمية وذهبية ألعاب الكومنولث.

حماس

وعلى صعيد أبطال الألعاب البارالمبية، فيبرز اسم الرياضي الهولندي جيتزي بلات، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في بطولات الترايثلون العالمية منذ عام 2016، وتنضم إليه الأمريكية أليسا سيلي ومواطنتها كيندال جريتش، الفائزة بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية الصيفية والشتوية، ما يضفي مزيداً من الأجواء الحماسية على هذا الحدث الرياضي، وتشارك لورين ستيدمان، التي فازت بلقب الألعاب البارالمبية أربع مرات، في نهائيات أبوظبي، وهي اسم لامع في سباقات السباحة والباراترايثلون.

مشاركة كبيرة

من المتوقع مشاركة المئات من الرياضيين ضمن السباقات المجتمعية والشبابية هذا الأسبوع، الحدث الأمثل للأطفال والناشئين، والذي ينطلق من الساعة 4 مساءً يوم غدٍ، وتبدأ السباقات المجتمعية للفئات العمرية من الساعة 10 صباحاً بعد غدٍ.

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