«الجودو» يحتفي بـ «عيد الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل اتحاد المصارعة والجودو وأنديته بعد غدٍ بصالة نادي خورفكان الرياضي بـ«عيد الاتحاد» الـ 51 للدولة بإقامة بطولة «عيد الاتحاد» لشباب الجودو، وبمشاركة العديد من أنديته الأعضاء ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2022 – 2023.

وبموجب اللائحة ستكون المشاركة مفتوحة للمواطنين والمقيمين لمختلف الأندية الأعضاء ابتهاجاً بتلك المناسبة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والشروط الخاصة باللعب النظيف والواردة في نصوص اللائحة التي تسمح بمشاركة 5 لاعبين في الوزن الواحد لكل نادٍ، مع تحديد السن بأقل من 21 سنة على ألا يقل عمر المشارك عن 15 عاماً، في الأوزان المعتمدة وهي تحت 60، و66، و73، و81، و90، و100، وفوق الـ 100 كجم.

من جهة أخرى ينظم الاتحاد اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل بالصالة الرياضية بمدرسة الأنصار بالشارقة بطولة «عيد الاتحاد» للمصارعة لفئة البراعم بمشاركة مفتوحة للمواطنين والمقيمين، حيث يغلق باب التسجيل للبطولة يوم غدٍ، ويسمح فيها بمشاركة 4 لاعبين في الوزن الواحد لكل نادٍ في الأوزان المعتمدة من قبل الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز